Sommarvikarier- Försörjningsstödshandläggare till ekonomiskt bistånd
Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten / Socialsekreterarjobb / Gävle Visa alla socialsekreterarjobb i Gävle
2026-02-19
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Enheten för ekonomiskt bistånd har sin placering på Första Magasingatan 9, vår enhet består av ca 35 medarbetare med olika yrkestitlar såsom försörjningsstödshandläggare, förste försörjningsstödshandläggare och administratörer.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb vid sidan av dina studier där du får göra skillnad för människor i utsatta situationer? Studerar du till socionom eller inom samhällsvetenskap, ekonomi eller juridik och vill omsätta dina kunskaper i praktiken? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi söker nu engagerade studentmedarbetare/sommarvikarier som försörjningsstödshandläggare inom ekonomiskt bistånd. Kom och gör Gävle bättre tillsammans med oss.
Som försörjningsstödshandläggare får du möjlighet att arbeta med myndighetsutövning och bidra till att samhällets yttersta skyddsnät fungerar. Hos oss får du inte bara ett jobb, utan också en lärorik och trygg introduktion till myndighetsarbete. Du blir en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och har en stark tilltro till att människor växer när de får rätt förutsättningar. Här får du möjlighet att omsätta teori i praktik och bygga en stabil grund för din framtida yrkesroll.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Arbeta med myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd
* Utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), med stöd av kollegor och handledning
* Handlägga ärenden genom att granska inkomna underlag och bedöma kunders ekonomiska situation
* Utföra administrativa uppgifter såsom dokumentation, beräkningar och utbetalningar
* Ha kontakt med kunder via personliga möten och telefon och ge ett professionellt bemötande
* Planera, prioritera och följa upp ärenden i det dagliga arbetet
* Samarbeta nära med teamet, bestående av försörjningsstödshandläggare, teamkoordinator och administratörer
Inom Arbetsmarknad och stöd arbetar vi med ett delat ansvar för våra kunder. Du fokuserar på utredning och bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd, medan våra förändringsledare stöttar kunden mot studier, arbete eller annan försörjning. Målet är att våra kunder ska nå egen försörjning och ett mer självständigt liv.Kvalifikationer
I rollen som Försörjningsstödshandläggare arbetar du med myndighetsutövning och vara med och bidra till att samhällets yttersta skyddsnät fungerar. Vilket du måsta vara trygg med i rollen.
* Pågående eller avslutad utbildning som socionom eller pågående/avslutad högskole- eller universitetsexamen inom samhällsvetenskapligt, ekonomiskt eller juridiskt område
* God kunskap i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande för tjänsten om du tidigare har erfarenhet av handläggning och/eller administrativt arbete och om du kan verksamhetssystemet Treserva.
* Strukturerad planerar och organiserar arbetet, prioriterar och håller deadlines
* Stresstålig behåller lugnet och fokus vid hög arbetsbelastning
* Trygg i dig själv inger förtroende och bemöter andra respektfullt
* Lyhörd kan sätta sig in i andras situation och visa hänsyn
* Samarbetsvillig trivs med teamwork och bidrar till ett gott klimat
* Kommunikativ uttrycker sig tydligt i tal och skrift
Hos oss får du ett utvecklande sommarjobb i en trygg och välkomnande arbetsmiljö, där du som student får möjlighet att omsätta teori i praktik och bygga en stark grund för framtida arbete inom socialtjänsten.
Välkommen med din ansökan, ett sommarjobb som ger dig erfarenhet för livet och framtiden!
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten Kontakt
Enhetschef
Kevin Broeng kevin.broeng@gavle.se 026- 17 71 03 Jobbnummer
9751258