Sommarvikarier, vård och omsorg - Hofors kommun 2026
2025-12-23
Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt - oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. Kommunen har cirka 9350 invånare och ungefär 890 anställda.
Gemensamt arbetar Hofors kommuns medarbetare efter värdegrunden respekt, professionalism och ansvar. Läs mer på www.hofors.sePubliceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Inom äldreomsorgen och inom hemtjänsten i Hofors och Torsåker kan du arbeta som undersköterska, vårdbiträde eller omsorgsbiträde. Dina främsta arbetsuppgifter är att hjälpa omsorgstagare utifrån deras individuella behov till en god och lättare vardag genom hjälp med till exempel personlig omvårdnad, måltidsstöd och serviceinsatser. I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation samt serviceuppgifter i lokalerna.
Inom LSS verksamheter i Hofors kan du arbeta som undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent eller habiliterare. Där hjälper du individer utifrån deras individuella behov till en bra och lättare vardag genom hjälp med till exempel personlig omvårdnad, matlagning, hushållssysslor, handling och aktiviteter.
Vi är i behov av vikarier som kan arbeta på vikariat och timanställning under semesterperioden. Innan semestervikariatet börjar genomförs utbildningar och introduktion planeras in på den arbetsplats där du ska arbeta.
Våra verksamheter pågår dygnet runt vilket innebär tjänstgöring, dag, kväll och helg. På vissa enheter tillämpas arbete även nattetid.
Skriv gärna i din ansökan från när du finns tillgänglig för arbete.Kvalifikationer
Du som söker ska ha fyllt 18 år. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande, lyhörd och flexibel. Ett professionellt förhållningssätt och engagemang är viktigt i uppdraget. Det är värdefullt för oss om du har relevant utbildning för uppdraget.
Dokumentation är en viktig del i arbetet vilket innebär att du ska kunna förstå och uttrycka dig väl, såväl muntligt som skriftligt i det svenska språket. För att lyckas i rollen behövs även grundläggande datakunskaper.
Meriterande;
• B-körkort (krav inom hemtjänsten)
• Kunna uppvisa bevis om skyddad yrkestitel, Undersköterska
• Erfarenhet av äldreomsorg, LSS, och/eller psykiatri
I några av verksamheterna krävs det att man ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Därför kan vi komma att efterfråga sådana utdrag om du kommer att erbjudas arbete inom dessa verksamheter.
ÖVRIGT
Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska och vi ser positivt på om du som söker arbete hos oss är finsktalande.
