Sommarvikarier (usk/vb) till äldreboende i city!
Kavat Vård AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-03-04
Om Kavat Vård Kavat vård erbjuder äldreboenden med olika inriktning och profil. Våra verksamheter finns i kommuner i Stockholms län som infört valfrihetsreformer.
Vi tror på individens rätt att välja och vill erbjuda tydliga koncept, som bl.a. djur & natur, hotellkoncept, All-inclusive, Må-bra och/eller språkprofil
Att arbeta på Kavat Vård Det är våra medarbetare som är Kavat Vård!
På Kavat Vård får du som medarbetare möjlighet och stöd att utvecklas och växa. Vårt mål är att du som medarbetare ska kunna utvecklas och göra karriär inom Kavat Vård.
Vi på Kavat Vård är kända för att vara snabbfotade och nytänkande. Hos oss får du möjlighet att ta egna initiativ, vara med och påverka- och utveckla ditt eget arbete.
Birger Jarl På Birger Jarlsgatan, centralt i Stockholm, hittar du ett äldreboende som skiljer sig från andra. På Birger Jarl är gemenskapen av central betydelse. Birger Jarl vänder sig till de äldre med höga krav på service och bemötande och som vill ha det där "lilla extra". Vi är kända för vårt bemötande och förhållningsätt. Här säger vi aldrig nej utan hittar lösningar för att våra boendes behov ska komma i första hand.
Arbetsuppgifter På Kavat vård har vi en stark gemenskap och tillsammans strävar vi efter att varje dag leva upp till våra värderingar i såväl mötet med boende som i ledarskap och medarbetare. Våra medarbetare planerar arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Att skapa hemkänsla och en meningsfull vardag för de boende är viktiga delar i arbetet.
Kvalifikationer Vi söker medarbetare med relevant vårdutbildning och som har erfarenhet av att arbeta i äldreomsorgen och gärna med personer med demenssjukdom. Vi lägger stor vikt vid bemötande, servicekänsla, kommunikation, kontaktmannaskap, därför är det mycket viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
All vår dokumentation sker i journalsystemet Safe-DOC, en god datorkunskap/datorvana är därför nödvändig.
Som person är du motiverad, engagerad och självständig samt van att arbeta mot uppsatta mål. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga - vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
För att skydda våra äldre och andra riskgrupper behöver du vara Covidvaccinerad. Vi kommer att be att få se ditt covidbevis vid intervjutillfället.
Låter detta intressant för dig? Tveka inte att skicka in en ansökan. Ansökan görs via vår hemsida, vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du rätt kvalifikationer och profil kommer vi att kontakta dig när det blir en ledig tjänst. Notera i din ansökan om du önskar arbeta extra eller söker en fast tjänst.
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta biträdande verksamhetschef Anna Käller Karlöf på telefon 08-580 048 52
Välkommen med din ansökan!
