Sommarvikarier undersköterska till Guldvivan i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Undersköterskejobb / Upplands Väsby
2026-02-09
Guldvivan söker undersköterskor för sommarvikariat 2026! Vi söker dig som vill arbeta som undersköterska med ett av de viktigaste jobben som finns, ett jobb där du kan göra skillnad för människor.
Det här är ett jobb för dig som kan arbeta självständigt och är trygg i dig själv. Är du dessutom en positiv person som tycker om att skapa värdefulla relationer? Om beskrivningen stämmer in på dig, läs då mer om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
Du blir en del av ett positivt arbetsklimat med engagerade medarbetare som tillsammans tar ansvar för att varje dag leva upp till vår värdegrund, såväl i mötet med våra brukare och kollegor som i ledarskap.Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Guldvivan är ett särskilt boende för äldre. Inriktningen på de permanenta platserna är både demens- och somatisk vård.Om tjänsten
Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Ditt uppdrag är att motivera, ge god omvårdnad, personlig hygien och stötta brukaren i sin vardag. Det förekommer också hushållssysslor som tvätt och städ. Enklare sjukvårdsuppgifter kan förekomma på delegation av sjuksköterska.
Hos oss kommer du arbeta på schemalagd arbetstid dag, kväll och helg. Vi söker även dig som vill arbeta natt.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Slutförd eller pågående utbildning som motsvarar behörighet som undersköterska, alternativt någon annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
- Kan uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av omvårdnadsarbete inom äldreomsorgen
- Tidigare erfarenhet av dokumentationsarbete eftersom det är en viktig del i arbetet
- Erfarenhet av att använda datorn som ett verktyg i ditt arbete
Som person är du relationsskapande genom att du bland annat söker kontakt med brukarna och intresserar dig för deras tidigare liv och nuvarande situation. Vidare är du samarbetsorienterad och lyhörd, vilket för oss innebär att du uppmärksammar brukarnas önskemål och behov. Vi tror dessutom på att du behöver vara initiativtagande för att passa i rollen, det genom att du frågar dina kollegor om rutiner och arbetssätt.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/43". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Ann-Charlotte Karlsson 0840014112 Jobbnummer
9729907