Sommarvikarier/timanställda till boende Socialförvaltningen
2025-12-11
Vill du göra skillnad och har ett intresse för socialpsykiatri och/eller missbruksproblematik? Vill du hänga med oss i sommar på våra boende?
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi söker nu timanställda inom våra boenden som vänder sig till personer med missbruk och/eller psykosociala problem samt personer med funktionsnedsättning.
Vi söker till flera olika arbetsplatser så därför är det en viss variation i de kvalifikationskrav som vi har för uppdragen. Att arbeta på våra boende eller med boendestöd ute i sociala lägenheter innebär ett högt tempo och stor variation i arbetsuppgifterna. För dig som studerar är det en god möjlighet att få erfarenhet av socialt arbete och ett bra sätt att kunna relatera till detta i dina studier.
Vi arbetar med att motverka hemlöshet inom Helsingborg stad.
Våra medarbetare arbetar på schema vardagar, helger och kvällar. Ensamarbete kan förekomma.
Vi arbetar i klientens hem där rökning och djur kan förekomma.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Stödboende Vi arbetar motiverande och stödjande tillsammans med den enskilde i dennes strävan att klara ett självständigt liv och för att nå detta arbetar vi med bland annat ESL. Alla klienter ska ha en genomförandeplan med mål och rimliga delmål som utarbetas tillsammans med klient utifrån den enskildes egna förutsättningar samt utifrån det uppdrag som socialsekreterare formulerat. Vi har olika typer av stödboende,Bostad först, Stöd och boendeteamet, Stödboende familj, Sköldenborg, Malmögatan, Plutogatan 11, Carnot, Elineberg och Fenix.
Bostad med särskild service Arbetsuppgifterna som utförs innefattar dels socialt stöd, aktivering och motivationsarbete, dels basala insatser, som stöd vid städ, tvätt, personlig hygien, kost och måltidsplanering. HSL-insatser i samverkan med och på delegering av sjuksköterska förekommer. Verksamheten arbetar med individuell planering, erbjuda social kontakt med den enskilda samt att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter. Här förekommer också omvårdnadsinsatser. Vi har två boende BSS Maria sol och Plutogatan 9.
Utredningsboende Arbetsuppgifterna som utförs innefattar dels socialt stöd, aktivering och motivationsarbete, dels basala insatser, som stöd vid städ, tvätt, personlig hygien, kost och måltidsplanering. HSL-insatser i samverkan med och på delegering av sjuksköterska förekommer. Verksamheten arbetar med individuell planering, erbjuda social kontakt med den enskilda samt att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter. På utredningsboendet kartläggs klienternas stödbehov. Vårt utredningsboende är Hebsackersgatan.
Kvalifikationer för stödboende
Utbildning som social- eller behandlingspedagog, behandlingsassistent eller motsvarande minst två års eftergymnasial utbildning, eller är under pågående utbildning
- kunskaper om missbruk och beroende och/eller kunskap om socialpsykiatri
- erfarenhet av arbete med missbruksproblematik och/eller socialpsykiatri i någon form via arbete eller praktik.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer för bostad med särskild service
Utbildning som stödassistent, skötare, undersköterska eller likvärdig samt om du är under pågående utbildning. Även YH-utbildning gäller.
- du måste utföra delegerade HSL-uppgifter i ditt arbete. Du kommer att utbildas internt och utföra ett kunskapstest i samband med att du påbörjar din anställning
• erfarenhet av psykiatrisk vård och socialpsykiatri med intrikning mot vuxna
- erfarenhet av missbruksvård
För samtliga tjänster krävs att du har B-körkort och vill köra bil.
Intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Övrig information
Går du vidare i processen så blir steg ett att du kommer att få videofrågor skickade till din mejl, som vi vill att du svarar på snarast.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du tar med dig:
Utbildningsintyg alternativt examensbevis samt körkort. Ta även med två referenser från dina senaste arbeten eller utbildning, gärna chef, lärare eller handledare.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Admin.stodboende@helsingborg.se
Du kommer att få återkoppling från oss via mejl, så håll koll även i din skräppost då det har förekommit att mejl hamnat där.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Heltid/deltid efter behov och önskemål
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
