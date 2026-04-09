Sommarvikarier till Vardaga Villa Soldalen i Halmstad
Nu söker vi på Villa Soldalen i Halmstad sommarvikarier. Du får introduktionsutbildning med värdefull kunskap om omvårdnad och service.
Det här får du hos oss:
Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi.
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden. Till exempel kan du köpa biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra pris.
En coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb.
Om Villa Soldalen
Under september 2023 öppnade Vardaga det nybyggda äldreboendet Villa Soldalen som ligger i Eketånga nära Söndrum i Halmstad. Villa Soldalen erbjuder permanent boende med inriktning inom både somatisk omvårdnad och demens. Här finns 6o lägenheter totalt. Verksamheten har gemensamma ytor såsom festsal och en liten takterrass, en stor trädgård med odlingsmöjligheter och möjlighet till både avkoppling och aktivitet. Genom vårt helhetskoncept för äldreomsorg, Den goda dagen ger vi våra boende en individanpassad omsorg som bygger på omtanke, integritet och valfrihet.
Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten. Att bli gruppchef kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska.
Här arbetar vi med djur i vården och har regelbundet besök av terapihundar.
Vi jobbar helt tiden för att hitta på nya, spännande aktiviteter för våra boende.
Med hjärtat på rätta stället
Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund.
Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens
Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss.
"Här finns bra och tydliga värderingar och mål som har guidat mig hela vägen för att kunna utföra mitt arbete på bästa sätt." Raquel Castaneda
Din erfarenhet och kunskap
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen men det är inget krav. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vi tror att du:
• lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.Publiceringsdatum2026-04-09Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning
Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7539793-1938225".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Vardaga AB



432 38 VARBERG
