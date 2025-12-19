Sommarvikarier till vård- och omsorgsboenden & hemtjänst
2025-12-19
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Sommarens viktigaste arbete - bli sommarvikarie och sprid glädje och värme tillsammans med våra äldre.
Var med och skapa en meningsfull tillvaro för våra äldre. Du är en person som tycker om att arbeta med människor, du är stabil, lojal och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder våra sommarvikarier en introduktion i verksamheten så att du ska känna dig trygg även om du tidigare inte arbetat med liknande arbetsuppgifter. Inom äldreomsorgen pågår verksamhet dygnet runt, vilket innebär att du kan komma att arbeta dag, kväll, helg och/eller natt. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Vård- och omsorgsboende
Inom våra vård- och omsorgsboenden arbetar vi med att ge vård, omsorg, social aktivering och vardagsrehabilitering till våra brukare. Vi arbetar för att brukarna ska ha en trygg och meningsfull tillvaro.
En dag på ett vård- och omsorgsboende består bland annat av att stötta och hjälpa våra brukare efter de biståndsbedömda insatser de har. Det kan till exempel vara personlig hygien, av- och påklädning, toalettbesök, förflyttningar och promenader. Delegerade sjukvårdsuppgifter, dokumentation och anhörigkontakter är också en del av arbetet.
HemtjänstSom sommarvikarie inom hemtjänsten arbetar du med brukarens behov i centrum och stöttar på olika sätt för att underlätta vardagen i brukarens hem. Du arbetar efter biståndsbedömda insatser som exempelvis hjälp med hygien och kläder, värmer och ställer i ordning mat samt ger läkemedel. Ibland hjälper vi även till med serviceinsatser som tvätt, inköp och städ.
Vi hanterar mycket teknik i vårt arbete. I mobilen ser vi vår planering över dagens alla arbetsuppgifter. Där kan vi även läsa och dokumentera, låsa upp dörrar och läkemedelsskåp.Kvalifikationer
För att trivas och göra ett bra arbete behöver du ha ett genuint intresse för människor. Du bemöter de äldre med respekt och tar hänsyn till deras individuella behov och önskemål.
Eftersom arbetet är omväxlande är du trygg i dig själv, kan ställa om och anpassa dig till olika situationer. Du tycker om att lära dig nya saker, är uppmärksam och visar intresse för arbetet. Det är viktigt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och vågar ställa frågor när det behövs.
- Du ska vara 18 år fyllda och behärska svenska språket i tal och skrift.
- B-körkort är ett krav inom hemtjänsten.
- Erfarenhet från vårdyrket och/eller undersköterskeutbildning är meriterande.
För att få jobba som timvikarie inom vård- och omsorgsboenden & hemtjänst ska du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Utdrag ur belastningsregistret beställer du enkelt från polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning med oregelbunden arbetstid. Det förekommer dag- kväll-, helg- och/eller nattarbete. Intervjuer och anställning kommer att ske löpande.Övrig information
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Timlön Så ansöker du
