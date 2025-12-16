Sommarvikarier till vård och omsorg i Sundsvalls kommun
2025-12-16
Din nya arbetsplats
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt jobb? Gör skillnad - vi behöver dig som vill arbeta inom vård och omsorg som sommarvikarie.
Du är välkommen att söka även om du inte har någon tidigare erfarenhet.
Du erbjuds ett friskvårdskort om du arbetar heltid i minst 5 veckor under semesterperioden. Du erbjuds både ett friskvårdskort och 5 000 kronor i extra löneutbetalning om du arbetar heltid i minst 8 veckor.
Arbetar du heltid i minst 8 veckor i ett ytterområde (Stöde, Matfors, Liden, Indal eller Skottsundsbackens äldreboende i Njurunda) får du ytterligare 5000 kronor i extra löneutbetalning, det vill säga totalt 10 000 kronor. Detta gäller om du inte redan bor i området. Syftet är att stärka bemanningen på arbetsplatser i de ytterområden där det är resursbrist.
Vi söker dig som vill bidra som sommar- eller timvikarie inom följande verksamheter:
Äldreboende
Hemtjänst och biståndsbedömt trygghetsboende
Stöd och omsorg (omsorgsboenden för unga och vuxna med funktionsnedsättning)
Personlig assistans
Läs mer om våra verksamheter:https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/jobba-pa-kommunen/sommarvikariat-inom-vard-och-omsorg-samt-socialpsykiatrin
Du erbjuds ett utvecklande och viktigt jobb i gemenskap med engagerade kollegor. Du kommer att få värdefull erfarenhet inom yrket och goda chanser till fortsatt arbete inom Sundsvalls kommun.
Vår rekryteringsprocess är digital och kommer utföras via videointervjuer som du själv svarar på när det passar dig. Vid behov eller önskemål erbjuds även telefonintervju.
Så här bidrar du i rollen som vikarie inom vård och omsorg
Som vikarie ger du stöd i människors vardag och bidrar till trygghet, självständighet och meningsfullhet utifrån deras individuella behov. Omvårdnadsarbetet varierar mellan verksamheterna och kan innebära allt från omfattande omsorg till stöd och vägledning som stärker den enskildes självständighet.
Vanliga arbetsuppgifter är:
Personlig omvårdnad
Tillaga, servera och assistera vid måltider
Städ och tvätt
Medicindelegering
Dokumentation av insatser
Främja individens självständighet genom stöd och vägledning
Social samvaro och aktivering
Vi söker sommarvikarier för perioden juni-augusti. Som sommarvikarie ersätter du medarbetare som har semester och du arbetar på ett schema enligt överenskommelse med chef. Arbetspassen är ofta förlagda på både dagar, kvällar och helger. Vissa tjänster innebär vaken natt- eller dygnstjänstgöring med sovande jour. Tillträde enligt överenskommelse, gärna med start på timmar så snart som möjligt.
Din kompetens och erfarenhet
Det här behöver du för att gå vidare i rekryteringsprocessen:
God svenska och utbildning motsvarande SFI D (Svenska för invandrare, kurs D) är ett krav då arbetet innebär att du har en nära dialog och samarbete med både kollegor och vård- och omsorgstagare.
Du ska vara 18 år vid tillträde för att uppfylla arbetsmiljö- och patientsäkerhetskrav. (Undantag kan göras för undersköterskestudenter med anpassade arbetsuppgifter enligt gällande regler.)
Grundläggande digitala kunskaper krävs då arbetet innebär att dokumentera och använda digitala hjälpmedel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor och har lätt för att samarbeta med kollegor. Du är engagerad och lyhörd i mötet med den enskilde och känner att ditt jobb är betydelsefullt. Du är flexibel och lugn även vid ändrade omständigheter eller stressade situationer. Eftersom det även kan förekomma ensamarbete är det också viktigt att du kan arbeta självständigt.
Det här ökar dina chanser till anställning:
Utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg, psykiatri eller pedagogik är meriterande, liksom annan likvärdig kompetens. Körkort är önskvärt och ett krav inom hemtjänsten, du bör även vara bekväm med att få medicindelegering. Att du är flexibel med arbetstider och tillgänglig för arbete under hela sommaren är önskvärt.
Du som endast är intresserad av timvikariat är också välkommen att söka via denna annons. För detta krävs minst två månaders arbetslivserfarenhet inom vård eller pedagogiskt arbete, alternativt undersköterskeutbildning eller annan utbildning inom beteendevetenskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För arbete på äldreboende kan tidigare sommaranställning inom vård och omsorg i Sundsvalls kommun likställas med två månaders arbetslivserfarenhet.
Kravet gäller för tjänster i centrala Sundsvall men inte för ytterområden.
Som timvikarie blir du direktbokad via bokningssystemet TimeCare Pool. Genom att registrera din tillgänglighet i systemet accepterar du att bli bokad på dessa tider. Du ansvarar själv för att lägga in och hålla din tillgänglighet uppdaterad. Du bokas både med kort varsel och längre fram i tiden utifrån din tillgänglighet. Vid bokning får du ett sms med arbetstid, datum och arbetsplats.
Om rekryteringsprocessen
Om du redan är timvikarie och vill jobba på samma arbetsplats i sommar, kontakta din chef - du behöver inte söka via annonsen.
Erbjudandet om friskvårdskort och extra löneutbetalning gäller även dig som timvikarie som arbetar heltid på schema under semesterperioden.
Ansökningsprocessen går till så här:
Du ansöker genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga ett uppdaterat CV med dina utbildningar, anställningar och tidsperioder. Har du relevant utbildning, bifoga gärna betyg/examensbevis.
Vi rekryterar löpande utifrån aktuella behov.
Går du vidare i processen kommer du kontaktas via mejl.
Vi använder AI som stöd i rekryteringsprocessen. Det ersätter inte det mänskliga omdömet utan används som ett komplement i vårt arbete.
Vi genomför intervjuer under perioden januari-maj vilket innebär att du kan bli aktuell för sommarvikariat även om det kan dröja innan du blir kontaktad. Urval sker löpande, ansök redan idag.
OBS! Har du skyddade personuppgifter, sök inte via annonsen. Kontakta istället Bemanningsenheten på 060-191919 och be att få prata med ansvarig vikariesamordnare.
Bra att veta
Inför anställning inom vård- och omsorgsförvaltningen kräver vi ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Beställ gärna utdraget redan nu:
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ersättning
