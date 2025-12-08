Sommarvikarier till vård och omsorg i Kungsör 2026
2025-12-08
Nu söker vi sommarvikarier till hela vård och omsorg!
Vill du jobba med något meningsfullt där du verkligen har möjlighet att göra skillnad för dina medmänniskor och samhället? Har du förmågan att anpassa dig till olika situationer och miljöer? Då kan det vara dig vi söker!
I Kungsörs kommun arbetar vi för att se till att de människor vi möter oavsett ålder, färdigheter och omsorgsbehov får en meningsfull vardag samt en god omvårdnad. Tillsammans med kommunens mål är vårt fokus - gott bemötande, god kvalitet och trygga framtidens levnadsvillkor. Kom och bidra med ditt engagemang!
Vård och omsorg i Kungsörs kommun omfattar bland annat äldreomsorg, OFS-verksamhet (område för funktionsstöd) och socialpsykiatri. Vi arbetar dag, kväll, helg och natt.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som sommarvikarie arbetar du exempelvis som undersköterska, boendestödjare, stödassistent eller vård-/stödbiträde och ger stöd, service och omvårdnad utefter individens behov.
Äldreomsorgen omfattar:
* Äldreboende
* Demensboende
* Hemtjänst
* Trygghetsboende
OFS-verksamheten omfattar:
* Bostäder med särskild service
* Daglig verksamhet
* Avlösarservice och ledsagning
Socialpsykiatrin omfattar:
* Stödboendet
* BoendestödKvalifikationer
För en anställning inom vård och omsorg måste du vara 18 år och dina språkkunskaper i svenska är goda i tal och skrift. För arbete inom hemtjänst, boendestöd och vissa verksamheter inom daglig verksamhet behöver du ha B-körkort.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och har tidigare erfarenhet av liknande arbete.
För att trivas hos oss behöver du vara självständig, pålitlig och ta stort eget ansvar. Du har ett positivt förhållningssätt och servicekänsla samt förståelse och respekt för alla människors behov. Du är en person med stort engagemang för målgruppen och du har alltid brukaren i fokus. Inom vård och omsorg ställer vi upp för varandra och söker därför dig som är lagspelare med mycket god förmåga att samarbeta.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Urval, intervjuer och anställning kommer ske löpande under annonseringstiden.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget: "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" beställer du själv från polisen och det ska visas upp i original. Utdraget har du med dig om du blir kallad till intervju.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid. Ersättning
