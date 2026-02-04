Sommarvikarier till vård och omsorg i Älmhults kommun
2026-02-04
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Socialförvaltningen i Älmhults kommun söker nu sommarvikarier till vård och omsorg. Socialförvaltningen har i uppdrag att möta människor i alla åldrar och livssituationer, oavsett om det handlar om vård och omsorg eller stöd och service. Vi finns där dygnet runt och stöttar upp i det dagliga livet för barn och familjer till äldre, personer med funktionsvariation och till de som behöver hemsjukvård. Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad i människors vardag, då är du den vi söker!
Älmhults kommun har på grund av sitt geografiska läge utmed stambanan väldigt goda pendlingsmöjligheter över länsgränserna. Med direkttåg tar det 35 minuter till Växjö och mindre än en och en halv timme till Malmö.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Spendera sommaren med ett jobb som verkligen betyder något, kom och jobba med oss inom vård och Omsorg!
Hemtjänst - Arbete inom hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad, hygien, dusch och serviceinsatser som inköp, tvätt, städ och att svara på trygghetslarm.
Särskilt boende för äldre - Arbete på ett särskilt boende för äldre passar dig som vill arbeta nära de äldre i deras vardag på boendet. Arbetet är mycket varierande. Du får hjälpa till med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad, hygien, dusch och medicinering.Kvalifikationer
Vi tror att du tycker om frihet under ansvar, att du är flexibel och gillar det sociala arbetet. För samtliga områden gäller att du som person är lösningsfokuserad och kan arbeta självständigt. Du är ansvarstagande, pålitlig och duktig på att skapa goda relationer samtidigt som du stöttar personer så att de får en bra vardag.
Du behöver inte ha erfarenhet/utbildning inom omvårdnadsarbete för att kunna söka sommarjobb hos oss. Vi söker dock i första hand dig som är utbildad undersköterska eller alternativt har en pågående utbildning på omvårdnadsprogrammet, sjuksköterskeprogrammet eller annan lämplig omvårdnadsutbildning.
Vi söker dig som har fyllt 18 år och som tycker om att arbeta med människor. För vissa tjänster krävs B-körkort för manuell växellåda.
Arbetstiden är schemalagd, vilket kan innebära dag, kväll och helg. Det finns också tjänster som enbart innebär nattarbete.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: http://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303974/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
(org.nr 212000-0647) Arbetsplats
Älmhults kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef Hemtjänst centrala 3
Linda Persson 0476-55240 Jobbnummer
9721722