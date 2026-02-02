Sommarvikarier till Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter
Uppsala kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen (OSN) / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-02-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen (OSN) i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Är du en person över 18 år med både empati och energi? Hos oss får du stötta personer, med funktionsnedsättningar, i deras vardag. Vi erbjuder ett varierande arbete där du gör skillnad samtidigt som du får växa som person. Välkommen till kommunens vård- och omsorgsverksamheter!
Sommarjobba i Uppsala kommun och bidra till att personer med olika funktionsnedsättningar kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Du möter personernas individuella behov och ser till att de får en trygg vardag. Det finns flera olika verksamheter över hela Uppsala, både centralt och på landsbygden.
Dina arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter innebär en vardag fylld av varierade uppgifter som utgår från vad den specifika brukaren behöver samt vart du arbetar. I alla våra verksamheter får du ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad. Du kan läsa mer om våra verksamheter nedan:
Boenden, servicebostäder eller korttidsboenden för vuxnaPå gruppbostad, servicebostad och korttidsverksamheter arbetar boendeassistenter med att stötta vuxna personer med funktionsnedsättningar. Här får du vara med och bidra till förbättrad livskvalitet och ökad självständighet.Boenden eller korttidsverksamhet för barnPå boende och korttidsverksamheter för barn arbetar boendeassistenter med att stötta barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Här får du möjlighet att skapa trygghet och glädje för barn. Hem för vård och boende (HVB) och träningsboenden inom socialpsykiatriHem för vård och boende (HVB) och träningsboenden är till för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar vilket kan innebära psykosproblematik eller NPF som autism. Stödet utformas individuellt mellan personen, biståndshandläggaren och boendeassistenterna. Du får vara en del av någons väg mot självständighet och bidra till deras utveckling.Boendestöd inom socialpsykiatriBoendestödet vänder sig till personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning, som har behov av stöd i sitt egna hem. Stödet utformas individuellt mellan personen, biståndshandläggaren och boendestödjare. Du tar dig mellan personers hem med hjälp av cykel, buss alternativt bil. Här får du ett arbeta både flexibilitet och där du får ta ansvar.Träffpunkter och sysselsättning inom socialpsykiatrinTräffpunkts- och sysselsättningsverksamheter vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Verksamheten är öppen alla dagar, året runt. Här får du bidra till öka gemenskap och välmående.Personlig assistansPersonliga assistenter arbetar med brukare i alla åldrar som har varierat behov av stöd. Det kan vara stöd dygnet runt eller bara under vissa timmar på dygnet. Vissa har behov av en personlig assistent medan andra behöver stöd av flera. Här får du ett arbete som verkligen gör skillnad, varje dag.Daglig verksamhetPå daglig verksamhet arbetar du som arbetshandledare. Inom daglig verksamhet är deltagarnas sysselsättning likställt med arbete. Här får du bidra till att deltagarna i den dagliga verksamheten får ett så meningsfullt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar, önskemål och behov. Läs mer om vad jobben innebär på. (https://www.uppsala.se/jobb/tillfalliga/sommarjobba-inom-vard-och-omsorg/)Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har fyllt 18 år
• har gått ut eller går i gymnasiet eller motsvarande vuxenutbildning
• har goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse
• är bekväm med digitala hjälpmedel som dator, smart telefon och surfplatta.
Det är meriterande om du:
• är utbildad eller håller på att utbildade dig inom till exempel vård- och omsorg- eller andra relevanta områden
• har erfarenhet av att arbeta med människor
• i vissa verksamheter behöver du ha ett b-körkort
• i vissa verksamheter behöver du kunna cykla, i alla väder.
Som person är du:
• bra på att samarbeta
• har en förmåga att anpassa dig till när saker förändras
• besitter en empatisk förmåga
• har energi att vara engagerad i ditt arbete.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Frida Sjöholm eller Kevin Jakobsson, rekryterare på rekryteringsenheten: sommarvikariat.vardochomsorg@uppsala.se
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04.Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00059". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen (OSN) Kontakt
Rekryteringsenheten sommarvikariat.vardochomsorg@uppsala.se Jobbnummer
9716102