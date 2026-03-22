Sommarvikarier till socialpsykiatrin i Nacka kommun
2026-03-22
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt sommarjobb? Studerar du till socionom/psykolog eller liknande utbildning och vill göra skillnad för våra kunder? Sök då tjänsten som sommarvikarie till Nackas socialpsykiatri!
Ditt uppdrag
Socialpsykiatrin i Nacka kommun består av flera olika verksamheter och som sommarvikarie kan du komma att arbeta inom samtliga.
I arbetet ingår att arbeta med genomförandeplaner, daglig dokumentation samt att, vid arbete på gruppbostäder, ta medicinsk delegering. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, helg och sovande jour.
Nedan kan du läsa mer om våra olika verksamheter.
Gruppbostäder
Måsen och Helenebergsvägen är Nacka kommuns två gruppbostäder. Kunderna bor i egna lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen för social samvaro.
Som vikarie stöttar och uppmuntrar du kunderna i deras vardag. Stödet anpassas efter individens behov med målet att stärka självständighet, välmående och förmåga att hantera vardagliga situationer.
Boendestöd
Boendestödet ger individuellt stöd till kunder i deras egna hem. Du hjälper kunden att utveckla färdigheter som underlättar vardagen, till exempel genom att skapa fungerande rutiner eller bryta social isolering.
Insatserna utgår från beslut från myndighet och är individuellt utformade. Arbetet är självständigt och sker till stor del ute på fält.
Träfflokaler
Socialpsykiatrin driver två träfflokaler: Café Lyktan och Träffpunkten. Verksamheterna riktar sig till personer med långvarig psykisk ohälsa och är öppna vardagar.
Här erbjuds besökarna gemenskap, möjlighet till social samvaro och deltagande i aktiviteter som ofta utformas tillsammans med kunderna.
Läs gärna mer om Socialpsykiatrins insatser https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/socialpsykiatrin/.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du:
- Är minst 18 år
- Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Har studerat eller studerar vård- och omsorgsprogrammet med inriktning psykiatri, alternativt socionom/psykolog eller beteendevetare på universitet eller högskola
Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet av arbete med målgruppen, har någon form av pedagogisk erfarenhet eller arbetat med missbruksproblematik och vräkningsförebyggande.
Är det här du?
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad i vardagen. Arbetet är rörligt och varierande, vilket ställer krav på att du är flexibel, strukturerad och trivs i en föränderlig miljö där ingen dag är den andra lik.
Du har hög social kompetens, är intresserad av andra människor och tar gärna kontakt. Samtidigt är du lyhörd, stabil och trygg i din yrkesroll. Du har förmåga att lyssna in utan att tappa professionalitet eller tydliga gränser, och använder detta för att kommunicera på ett respektfullt sätt och skapa individanpassad struktur.
Du trivs med att samarbeta med både kunder och kollegor, samtidigt som du har god förmåga att arbeta självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Som vikarie är du anställd av Stab kompetensförsörjning inom Nacka kommun, som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat. Som sommarvikarie kommer du arbeta på en eller flera av våra verksamheter beroende på hur mycket du vill arbeta i sommar. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta som timvikarie både innan och efter ditt sommarvikariat.
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastning- och misstankeregister i samband med anställning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/.
Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om anställningen
- Sommarvikariat
- Tjänstgöring dag, kväll, helg och sovande jour
- För att skapa kontinuitet för våra kunder ska du kunna arbeta en sammanhängande period under juni-september
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
