Sommarvikarier till skolverksamheten på SiS ungdomshem Stigby
2026-01-21
Aneby
Habo
Mullsjö
Vaggeryd
Aneby
Nässjö
Eksjö
Sävsjö
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för 35 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och en utskrivningsförberedande avdelning i Jönköping. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Vill du anta en utmaning med ett annorlunda uppdrag i en spännande miljö och i ett mindre sammanhang? Då är jobbet som sommarvikarie i skolan en meningsfull utmaning.
SiS ungdomshem Stigbys skolverksamhet erbjuder undervisning för 35 ungdomar. Eleverna studerar inom IMA. De erbjuds grundskoleämnen, olika gymnasieämnen samt yrkesinriktad praktisk utbildning med inslag från arbetslivet i form av APL. Det finns fem yrkesprogram: industriteknik, hantverk, bygg, fordon och transport samt restaurang- och livsmedelsprogrammet. Därtill har vi en fotbollsinriktning då fotbollen är ett viktigt inslag i både skola och behandlingsverksamhet. Undervisningen sker i små grupper. Skolverksamheten är en mycket viktig framgångsfaktor inom institutionsvården.
För eleverna är skolan mycket viktig och därför behöver vi utöka med tim- och sommarvikarier som hjälper oss med att kunna erbjuda den undervisningstid som eleverna har rätt till. I ditt uppdrag ersätter du ordinarie personal i verksamheten när dessa är frånvarande. Det kan innebära att du intar rollen som lärare inom olika ämnen. Vi arbetar i arbetslag där vi bidrar och delar kunskaper, lärdomar till varandra och där kollegialt lärande är en naturlig del i ditt läraruppdrag. Du blir en del av ett team som arbetar tillsammans för en positiv arbetsmiljö där allas idéer respekteras och välkomnas.
Arbetstiden är förlagd dagtid.
Som tim-och sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Erfarenhet är värdefullt men viktigast av allt är att du vill göra skillnad för varje individ och att du är flexibel. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatisk förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Hög anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att sätta sig in i nya miljöer och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Det är viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och kan sätta gränser när det behövs.
Du ska även ha:
• Avslutad gymnasieutbildning
• Vi ser gärna att du är under utbildning i lärarutbildningen eller socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet
Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten gäller timanställning/säsongsanställning.
Timanställning under våren och hösten 2026 samt sommarvikariat under juni-augusti 2026.
Tillträde efter överenskommelse.
Intervjuer sker löpande.
Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, klara.goh@stat-inst.se
Magnus Nilsson, OFR, 010-453 53 07, magnus.nilsson3@stat-inst.se
Rodrigue Kakunze SEKO, 010-453 39 00, rodrigue.Kakunze@stat-inst.se
Ansökan
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-02-17.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
