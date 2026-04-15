Sommarvikarier till Omsorgen Säbo Hemtj LSS kortidsboende
Smedjebackens kommun / Undersköterskejobb / Smedjebacken Visa alla undersköterskejobb i Smedjebacken
2026-04-15
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smedjebackens kommun i Smedjebacken
, Ludvika
eller i hela Sverige
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Vi är en kommun som med god och stabil ekonomi som grund och med invånarna i fokus arbetar aktivt med utveckling där målet är bästa möjliga verksamhet. Som arbetsgivare är vår styrka prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är våra ledord.
Om jobbet
Som sommarvikarie arbetar du nära människor i behov av stöd och omsorg. Du blir en viktig del av deras vardag och bidrar till trygghet, livskvalitet och glädje.
Arbetet sker enligt schema dag, kväll, helg samt natt och omfattar större delen av perioden juni-augusti.
Vi erbjuder:
Ett givande och varierande arbete
Trevliga kollegor och ett stöttande arbetsklimat
Möjlighet att utveckla din erfarenhet inom vård och omsorg
En sommar där du verkligen gör skillnad!
Ansök redan idag! Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vid anställning kommer vi kräva utdrag ur belastningsregistret. Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Omsorg och stöd i vardagen
Du hjälper till med personlig omvårdnad som hygien, påklädning och måltider, samt stöttar brukaren i det dagliga livet för att skapa en trygg och fungerande vardag.
Serviceinsatser
Du bidrar med praktiska sysslor som städning, tvätt och måltidshantering - alltid med brukarens behov och önskemål i fokus.
Hälso- och sjukvårdsuppgifter
Efter delegering utför du vissa medicinska insatser, såsom läkemedelshantering och enklare vårduppgifter.
Socialt stöd och bemötande
Du är en viktig del av den sociala kontakten - genom samtal, aktiviteter och ett gott bemötande skapar du en meningsfull vardag för våra brukare.
Samarbete och dokumentation
Du dokumenterar ditt arbete och samarbetar nära kollegor, sjuksköterskor och andra professioner för att ge bästa möjliga omsorg.
Flexibelt arbete
Arbetet sker enligt schema (dag, kväll och helg, natt), och inom hemtjänsten ingår resor mellan brukare vilket kräver körkort.Kvalifikationer
Har utbildning inom vård och omsorg (undersköterska) eller studerar till undersköterska el. SSK. Alternativt har erfarenhet av arbete inom omsorg/ barnomsorg.
Har B-körkort (inom hemtjänst).
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Empatisk och lyhörd - Du har förmågan att förstå andra människors behov och bemöter varje individ med respekt, värme och omtanke.
Ansvarstagande och pålitlig - Du tar ansvar för ditt arbete, håller vad du lovar och bidrar till trygghet för både brukare och kollegor.
Flexibel och lösningsfokuserad - Du kan anpassa dig efter olika situationer och ser möjligheter även när förutsättningarna förändras.
God samarbetsförmåga - Du trivs med att arbeta i team och har lätt för att kommunicera med kollegor, brukare och anhöriga.
Tålamod och ett lugnt förhållningssätt - Du kan hantera stressiga eller utmanande situationer på ett professionellt och tryggt sätt.
Engagerad och positiv - Du bidrar med energi och vilja att göra det lilla extra för att skapa en meningsfull vardag för andra.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På https://www.smedjebacken.se/arbete-och-naringsliv/formaner.html
kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIG INFORMATION
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta http://https://talentech-support.freshdesk.com/sv-SE/support/login/newt.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Kontaktinformation
Johanna Flyckt, Enhetschef, 0240660205, carina.marklund@smedjebacken.se
Carina Marklund, Admin/ Chefsstöd, carina.marklund@smedjebacken.se
Annelie Vadling, Kommunal, 0104428179, annelie.wadling@smedjebacken.se
Arbetsplats
Johan Ahlbäcks plats 7
777 30 Smedjebacken
Viktig information:
Arbetsgivare: Smedjebackens kommun
Tjänstens omfattning: 100%
Sommarjobb
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
