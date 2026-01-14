Sommarvikarier till Nyckelvikens korttidsboende inom LSS i Nacka kommun
2026-01-14
Vi söker dig som vill ha ett aktivt och meningsfullt sommarjobb. Är du en pedagogisk och engagerad person som har ett genuint intresse för barn- och ungdomar som omfattas av LSS?
Sök då tjänsten som sommarvikarie till Nyckelvikens korttidsboende idag, vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Ditt uppdrag
Nyckelviken är ett korttidsboende enligt LSS för barn och ungdomar upp till 24 år med funktionsnedsättning. Som sommarvikarie erbjuds du ett varierande och meningsfullt arbete där fokus ligger på att skapa trygga, roliga och innehållsrika korttidsvistelser. Vår målsättning är att varje individ ska få en givande fritid utifrån sina behov och förutsättningar.
Korttidsboendet består av två enplansvillor där varje barn och ungdom har ett eget rum. I rollen ger du stöd och service utifrån individuella behov och deltar i planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter, både på individ- och gruppnivå. När verksamheten tillåter görs även utflykter med korttidsboendets minibuss.
Arbetsuppgifterna är varierande, till exempel stöd och service vid:
• Matlagning, städning, morgon- och kvällsrutiner
• Personlig omvårdnad, hygien och medicin
• Dokumentation
• Dag- och veckoplanering
• Kontakt med närstående, föräldrar och skola
• Utflykter och aktiviteter
På Nyckelvikens korttidsboende arbetar du dag, kväll, helg eller vaken natt. Vardagar innebär arbetstid från kl. 06:30-11:30 eller 14:30-21:30, på helgerna kan passen vara längre. Introduktion sker alltid inför tilltänkt arbete. Läs gärna mer om oss och besök vårt Instagram-konto för att ta del av vad vi gör.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du:
• Är minst 18 år
• Har mycket goda kunskaper i svenska (både i tal och skrift)
• Har god fysisk förmåga och tycker om att vara aktiv
Det är meriterande om du har tidigare har erfarenhet av arbete med målgruppen inom LSS och barn och ungdomar samt om du har pågående eller avslutad utbildning inom vård och omsorg, alternativt barn och fritid. Vi ser gärna att du innehar B-körkort och dator- och dokumentationsvana.
Är det här du?
Vi söker dig som har ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt med en förståelse för målgruppen. Du har ett genuint intresse för barn- och ungdomar, ditt arbete och agerande ska alltid ha individens behov i fokus. Som person är du engagerad, flexibel och lyhörd. Du är kommunikativ och trivas med att samarbeta i grupp samtidigt som du självständigt tar initiativ och ansvar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Som sommarvikarie kommer du att ha din anställning på Stab kompetensförsörjning som har som primär arbetsuppgift att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta som timvikarie både innan och efter ditt sommarvikariat.
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Länk till blanketten finns här. Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om anställningen
• Sommarvikariat
• Tjänstgöring dag, kväll och helg eller enbart vaken natt
• Tillträde enligt överenskommelse
• För att skapa kontinuitet för våra kunder behöver du kunna arbeta en längre sammanhängande period under juni-augusti.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. I denna process har vi valt att rekrytera utan det personliga brevet. Du kommer istället att få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Facklig företrädare för Kommunal
Lena Fransson lena.fransson@nacka.se Jobbnummer
9682994