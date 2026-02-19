Sommarvikarier till LSS-boende i Gustavsberg, Värmdö
2026-02-19
Om arbetsplatsen
Vitmossevägens gruppbostad i Gustavsberg på Värmdö söker fler medarbetare för vid behovsanställningar/timmisar under sommaren och vid övriga tillfällen.
Vitmossevägens gruppbostad ligger i ett uppvuxet radhusområde med närhet till två centrum, natur, havsbad och busshållplats. Det tar ca 25 minuter med buss till slussen. Det går även direktbussar till centralen.
Det bor sex hyresgäster med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och psykisk ohälsa på bostaden, samtliga med individuella behov och stödinsatser. De som bor här har blandade åldrar och flera av dem har nått upp till en hög ålder som kräver mer omsorg och tillsyn. De har även behov av tydliga rutiner, struktur och ett pedagogiskt bemötande. Vi jobbar efter metodstöd och använder oss av ett lågaffektivt arbetssätt. Till verksamheten finns en chef och en arbetsledare knuten.
Om arbetet
Arbetet innefattar stöd och service till de personer som bor på gruppbostaden så att de kan leva ett liv som andra. Det innebär att du stödjer en person med sin personliga hygien, upprättar och följer en daglig tydlig struktur, håller kontakt med hälso- sjukvården -psykiatrin och folktandvården, ger medicin, tolkar behov och önskemål, deltar i olika fritidsaktiviteter och stöttar i de sociala kontakterna. I arbetet ingår även sedvanliga hushålls uppgifter som städning, tvätt och matlagning. Dokumentation är också en viktig del av arbetet. Publiceringsdatum2026-02-19Profil
Vi söker dig som kan jobba varierande arbetstider som tidiga mornar, kvällar och helger men även dagtider. Då vi har vaken natt på verksamheten söker vi även dig som kan jobba vaken natt om behovet uppstår. Förutom att du kan jobba varierande arbetstider så söker vi även dig som har förmåga att sätta dig in i personers livssituation med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och psykisk ohälsa. Tidigare erfarenhet av liknande arbete inom LSS, såsom gruppbostad eller daglig verksamhet, är meriterande. Utbildning inom områden som undersköterska, barnskötare, eller fritidspedagog är inget krav för vid behovsanställning men starkt meriterande och ett krav för tillsvidare tjänster. Ett krav är att du har god förmåga att dokumentera och behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Personliga Egenskaper
Vi värdesätter mognad, trygghet, nyfikenhet och förmågan att ta personligt ansvar. Du behöver vara strukturerad, ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i ditt arbetssätt. Störst vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trivsam och utvecklande arbetsplats där du har möjlighet att växa både personligen och professionellt. Våra LSS-boenden har ett nära ledarskap med stöd i form av handledning och utbildningar utifrån verksamhetens behov. Vi har kollektivavtal och följer fackliga överenskommelser.
Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
För denna tjänst kommer en bakgrundskontroll att utföras innan anställning erbjuds. Intervjuerna kommer att ske löpande under ansökningstiden. Vi ser fram emot att få din ansökan och att lära känna dig!
Vid frågor är du välkommen att kontakta Anne-Lee Nicolaides via mejl: anne-lee.nicolaides@adelalss.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7182142-1852077". Arbetsgivare Adelagruppen AB
(org.nr 559012-1876), https://adelagruppen-1680154387.teamtailor.com
Vitmossevägen 142 (visa karta
)
134 43 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Adelagruppen Kontakt
Anne-Lee Nicolaides anne-lee.nicolaides@adelagruppen.se 010-166 50 20 Jobbnummer
9753184