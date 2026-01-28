Sommarvikarier till Klinisk kemi & Mikrobiologi, Skövde
2026-01-28
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
Är du intresserad av hur det är att jobba på laboratorium? Vill du få värdefull erfarenhet till din framtida karriär? Vi söker nu sommarvikarier till vår verksamhet i Skövde.
VAD
På Unilabs bedrivs den dagliga verksamheten med korta beslutsvägar och stor laganda. Utmärkande drag i verksamheten är en tydlig ambition att alltid ha kunden i fokus och genomföra arbetet med en flexibel, målinriktad och prestigelös inställning. Under sommarmånaderna går flertalet ur vår ordinarie personalstyrka på semester. Därför söker vi nu just dig som vill komma in och arbeta på labbet under sommaren 2026.
På våra laboratorier har vi klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och molekylärbiologi där det kommer att finnas möjlighet att tillskansa sig värdefull praktisk erfarenhet. Som sommarvikarie i Skövde kommer dina arbetsuppgifter främst att bestå av laborativt arbete.
VEM
På Unilabs väger inställning lika tungt som kompetens. Vi tror därför att du är en ansvarsfull person som jobbar strukturerat och gillar när arbetstempot under vissa perioder är högt. Vi tror även att du är social, kommunikativ och lyhörd inför medarbetares, vårdgivares och kunders behov.
Vi söker dig som:
- Är legitimerad biomedicinsk analytiker, biomedicinare eller har annan lämplig högskoleutbildning, eller
- Är under utbildning till biomedicinsk analytiker eller biomedicinare.
- Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Vi önskar att du kan att arbeta hela sommaren (juni-augusti), vecka 25-33. Gärna med start redan från vecka 23.
Vikariaten avser heltid under sommarmånaderna.
Vi rekryterar löpande och vid intresse tar vi därför gärna emot din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
VAR
Du kommer att arbeta antingen inom klinisk kemi eller klinisk mikrobiologi. På Skaraborgs sjukhus i Skövde är vi totalt ca 120 medarbetare idag. Här arbetar en blandning av yrkesgrupper i en stor variation av bakgrund och erfarenheter. Välkommen att bli en del av det härliga gänget här i Skövde.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Ersättning
