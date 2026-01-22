Sommarvikarier till Inköpsavdelningen och Marknadsorganisationen
2026-01-22
Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en marknad under snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. Domsjös huvudprodukt cellulosa används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska textilfibrer.
Vi bryr oss om framtiden och vi vill gärna dela den med dig.
Av vår förnybara råvara, skogen, tillverkar vi produkter och energi med en tydlig miljöprofil.
Vi säger att vi gör mer av trädet, vi vill ta tillvara så mycket som möjligt för att producera fler miljövänliga produkter. Idag säljer vi cellulosa, lignin och bioetanol över hela världen.
Domsjö ingår i indiska Aditya Birla Group som är världens största producent av viskos.
Aditya Birla Group har drygt 120 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, det öppnar möjligheter för oss och våra cirka 350 medarbetare i Domsjö. Här finns fina chanser att utvecklas i sitt jobb.
Semestervikarier till Domsjö Fabriker 2026
Nu söker vi sommarvikarier till Marknadsorganisationen och Inköpsavdelningen, kanske är det här din chans att få inblick i en spännande bransch och samtidigt bygga värdefull erfarenhet inför framtiden.
Vi välkomnar dig som har ett hjälpsamt förhållningssätt, positiv attityd och en vilja att bidra till vår fortsatta framgång. Det viktigaste för oss är att du är engagerad och nyfiken på de arbetsuppgifter som rollen innebär.
Som semestervikarie ersätter du ordinarie personal, och vi ser gärna att du har påbörjat en högskole-/universitetsutbildning eller YH-utbildning, alternativt har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Eftersom många uppdrag innebär kontakt med både kunder och leverantörer internationellt behöver du ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Vi söker sommarvikarier till följande roller:
MarknadsassistentHär söker vi dig som är noggrann, självständig och gillar ordning och struktur. Du arbetar bland annat med:
• att utfärda exportdokument
• daglig kontakt med kunder och servicepartners
• att följa upp leverans och order
FörsäljningskoordinatorDen här rollen passar dig som gillar att ha många bollar i luften och trivs i kontakt med människor. Du kommer arbeta med:
• daglig kundservice
• orderhantering och orderplanering
• att vara första kontaktperson för våra kunder
• samarbete med våra partners
InköpareVi söker dig som är kommunikativ, lösningsorienterad och noggrann - och som gillar att jobba självständigt och strukturerat. I rollen ingår bland annat att:
• skapa inköpsorder i underhållssystemet Maximo
• göra avrop mot befintliga avtal
• bevaka orderbekräftelser, ledtider och priser
• skicka offertförfrågningar
• om du är målinriktad och kostnadsmedveten är det här rätt roll för dig.
Bra att veta
• Du behöver fylla minst 18 år under 2026 enligt lagstiftningen för minderårigas arbetsmiljö.
• En stor del av vår kommunikation sker via e-post - kom ihåg att hålla koll på din inkorg.
• Alla sommarjobbare deltar i en gemensam halvdagsintroduktion, där du får viktig information och en chans att lära känna både oss och andra som börjar samtidigt. Vi vill att du ska känna dig trygg, peppad och varmt välkommen.
Vi strävar efter mångfald och ser gärna sökande med olika livserfarenheter och bakgrund.Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi har gjort vårt mediaval och undanber kontakt från säljare av annonser och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.
Domsjö Fabriker AB
HR-utvecklare
