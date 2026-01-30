Sommarvikarier till hemtjänst, boenden inom äldreomsorg och funktionsstöd
Är du redo att ge din sommar lite extra värme- både till andra och till dig själv? Då behöver vi dig till våra verksamheter inom äldreomsorg och funktionsstöd! Välkommen till oss.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker sommarvikarier till flera av våra verksamheter inom vård och omsorg i Nynäshamns kommun.
Hemtjänsten, riktar sig till äldre personer och gör det möjligt för de äldre att bo kvar hemma. Arbetet består bland annat av hjälp med personlig hygien och omvårdnad, städning, stöd vid måltider och lättare matlagning. Att du kan cykla och har god cykelvana är ett krav. Hemtjänsten ansvara för brukare i Nynäshamns tätort. Nattpatrullen och trygghetspatrullen ansvarar för samtliga brukare i hela kommunen.
Särskiltboende för äldre, här bor äldre personer som behöver hjälp under en stor del av dygnet. Arbetet består av hjälp, stöd och uppmuntran i den dagliga livsföringen, bland annat personlig hygien och omvårdnad. Det finns även dagligverksamhet för äldre personer som bor hemma.
Grupp och servicebostäder, för personer med behov av funktionsstöd. Här stöttar du personer i deras vardag, alltid med fokus på självbestämmande, delaktighet och självständighet. I arbetsuppgifterna ingår matlagning, hjälp/stöd med personlig omsorg och omvårdnad, hjälp med hygien samt stöd vid olika fritidsaktiviteter.
I samtliga verksamheter är det varierande arbetstider, dag, kväll, helg samt sovande jour eller vaken natt. Vi arbetar med Timecare planering som schemaverktyg och i arbetet ingår dokumentation enligt lagstiftning.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden.
Nynäshamns kommunala hemtjänst är dedikerade till att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att utmanas och utvecklas samtidigt som du bidrar till våra invånares välbefinnande. Vi är cirka 90 anställda som ansvarar för att utföra hemtjänst insatser hos 220 brukare i ordinärt boende. Utöver den ordinarie hemtjänsten ingår även trygghetspatrullen och nattpatrullen för att säkerställa omsorg och trygghet dygnet runt.
På våra särskilda boenden har vi ett individanpassat arbetssätt utifrån ett brukarperspektiv och arbetar för ett ökat brukarinflytande där vi sätter individen i centrum. Verksamheterna arbetar tillsammans i team både med undersköterska/vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, med de boende i fokus. Kommunen har fyra särskilda boenden, två i Nynäshamn, ett i Ösmo och ett i Sorunda.
På våra grupp och serviceboenden utför vi stöd till personer som har beviljats insatser utifrån Lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade. Vi lägger stor vikt vid att möta den enskilda människan med respekt och uppmuntrar personens förmåga att ta eget ansvar. Vi tror på mod, öppenhet och engagemang för att skapa tillit och respekt- både i mötet med våra boende och i samarbete med varandra.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• erfarenhet av arbete inom ovan beskrivna arbetsområden
• grundläggande datakunskaper
• goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
• god cykelvana (gäller inom hemtjänst)
• B-körkort och god körvana (gäller inom trygghetspatrullen och nattpatrullen)
• fyllt 18 år
• möjlighet att arbeta hela sommaren (juni, juli, augusti).
Det är meriterande om du har:
• utbildning som undersköterska eller annan relevant utbildning
• erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och funktionsstöd
• erfarenhet av social dokumentation.
Personliga egenskaper vi letar efter
Som person är du flexibel och kan anpassa dig till personer och situationer på ett smidigt sätt. Du är bra på att samarbeta med andra men klarar även att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har en god kommunikationsförmåga samt har god färdigheter i att skriva och rapportera. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Du har ett stort intresse av att arbeta med människor och är lugn och trygg i ditt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdsbidrag.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vi kräver utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team under sommaren!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 50
Ref. nr: SON/2026/0056/023 Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
