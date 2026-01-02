Sommarvikarier till hemtjänst, äldreboende och LSS
2026-01-02
Vill du påverka och göra skillnad i någon annans vardag? Vill du jobba sommaren 2026 och gärna extra redan under våren? Då ska du söka som sommarvikarie till oss. Vi söker dig som är duktig på att skapa relationer och som har ett stort engagemang för att ge stöd och hjälp till andra.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Som sommarvikarie anställs du av HR-enheten för kompetensförsörjning och lön. Enheten rekryterar alla sommarvikarier/timvikarier och tar hand om korttidsbemanningen på kommunens äldreboenden, hemtjänst, LSS-verksamheter och socialpsykiatri men även inom förskola, skola, kök, kultur, fritid, Transportservice och Städservice.
Vi söker sommarvikarier som vill jobba på våra äldreboenden Väsbygården och Korallen, inom hemtjänsten eller inom stöd och omsorg (LSS). Som sommarvikarie är det inte ett krav att du är utbildad inom vård och omsorg, för oss är det viktigaste personlig lämplighet, en vilja att lära och göra ett bra jobb och framförallt att du har ett stort driv och engagemang för att ge stöd och hjälp till andra människor. Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie hos oss har du ett viktigt och meningsfullt arbete där du gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi har verksamheter som ska bemannas dygnet runt och som sommarvikarie vill vi att du ska kunna arbeta enligt ett sammanhängande schema under minst fyra veckor av sommarperioden, v.24-33, med arbetspass både dagar och kvällar, vardagar och helger. Under perioden du går på schema finns det inte möjlighet att avboka pass eller göra förändringar i bokat schema.
För dig som kan och vill finns möjlighet att börja som timvikarie hos oss redan innan sommarperioden. Som timvikarie jobbar du efter behov hos verksamheten. Du har då inget schema utan kan både bli erbjuden pass med kort varsel och längre framförhållning där du själv väljer när du vill arbeta. Vi ser gärna att så många nya sommarvikarier som möjligt har fått introduktion och kommit in i arbetet innan sommaren börjar. Har du inte möjlighet att börja innan sommaren så blir du introducerad första dagarna av ditt sommarschema.
Arbetsuppgifterna varierar utifrån verksamhetsområde men gemensamt är att alltid ha kundens bästa i fokus och ge god och nära vård. Som vikarie hos oss kan du jobba inom:
Hemtjänst: Vår hemtjänst är till för personer som behöver omsorg, stöd och service i det egna hemmet. Vi hjälper våra kunder i deras hem med allt från frukost, dusch, toabesök, påklädning eller promenad till att hjälpa kunden med tvätt, att handla eller städa. Du kör bil, cyklar eller går mellan kunderna, men utgår alltid från Fabriksvägen 1C i Vallentuna.
Äldreboende: Vallentuna kommuns två äldreboenden Väsbygården och Korallen ligger i centrala Vallentuna. På våra äldreboenden bor personer med behov av omvårdnad samt personer som har en demenssjukdom. Som medarbetare på något av våra äldreboenden stöttar du de boende med saker som de inte klarar av i vardagen. Det kan handla om personlig hygien, som stöd med dusch och toabesök, stöd vid måltider och att hjälpa till att ta hand om de boendes egna lägenheter och gemensamma ytor.
Stöd och omsorg (LSS): Att arbeta inom stöd och omsorg, LSS, innebär att du ger stöd och omvårdnad till personer som har en eller flera funktionsvariationer exempelvis autism, NPF, psykisk ohälsa m.m. Du kan arbeta på en gruppbostad, en servicebostad, på ett korttidsboende eller inom daglig verksamhet. Ditt uppdrag är stöd och coachning i vardagliga sysslor, såsom inköp, matlagning, städning, planering, läkarbesök, utflykter, aktiviteter, etc. Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska. Du ska kunna tala, läsa och förstå instruktioner samt dokumentera på svenska.
• Meriterande med klar eller pågående utbildning inom vård och omsorg, psykologi, pedagogik eller som socionom.
• Meriterande om du har erfarenhet inom NPF, funktionsvariationer och psykisk ohälsa, vård och omsorg.
• Meriterande om du snabbt kan vara på plats i Vallentuna, med bil eller kommunalt. (Inom högst 1 timme).
• Du behöver vara 18 år eller äldre.Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du har ett stort driv och engagemang för att ge stöd och hjälp till andra människor.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv.
Tjänsten är intermittent (en behovsanställning där du får ersättning per arbetad timme). Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 16 mars 2026.
För mer information:
För information och inspiration om att vara vikarie, besök: vallentuna.se/sommarvikarie.
Vid frågor, mejla hr-vikarie@vallentuna.se
. Ersättning
