Sommarvikarier till Hägersten-Älvsjö hemtjänst i Stockholms Stad
2026-01-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Arbetsplatsbeskrivning
Trivs du med att möta människor och vill ha ett händelserikt och varierande jobb där ingen arbetsdag är den andra lik? Då kan uppdraget som vikarie hos oss vara något för dig!
Hägersten-Älvsjö hemtjänsten bedriver den kommunala hemtjänsten i stadsdelen.
Personalen är indelade i 7 arbetsteam som arbetar i de olika geografiska områdena. Enheten består av cirka 180 medarbetare, som arbetar dag, kväll, natt och helg.
Inom hemtjänsten så arbetar du med våra kunder i deras egna hem och stöttar dem med de uppgifter de har fått beviljade. Under ditt arbetspass så går, cyklar eller kör du bil mellan kundernas hem. Insatsen ute i hemmen gör du oftast själv men du ingår i ett arbetslag. Du ska ge god omvårdnad och social omsorg till våra kunder enligt beslut från biståndshandläggare. Du ska hjälpa och stödja kunderna i det dagliga livet. Kundens delaktighet och självbestämmande är i fokus för att skapa trygghet och möjliggöra kvarboende.
Du ska ha god kontakt med anhöriga och andra aktörer. Du ska ta del av genomförandeplaner och den sociala dokumentationen.
När du arbetar inom hemtjänsten så behöver du vara förberedd på att husdjur kan finnas i kundens hem. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Ditt arbete ska genomlysa kommunens värdegrund: trygghet, värdighet och självbestämmande. Vi lägger stor vikt att du har den sociala kompetensen och positiv inställning till att arbeta med människor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du ska ha vana att använda IT som ett stöd i vardagen
Du ska ha gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammen eller likvärdig utbildning
Du ska ha vana av att dokumentera och ta del av genomförandeplaner.
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av arbete inom vården.
B-körkort samt körvana
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Stockholms Stad, Hägersten-Älvsjö SDF, Avdelning för äldreomsorg, Kontakt
Mirela Mujanovic 08-50822985 Jobbnummer
