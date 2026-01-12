Sommarvikarier till grupp- och servicebostäder inom LSS i Nacka Kommun
2026-01-12
Vill du arbeta med ett viktigt uppdrag där du är med och gör skillnad på riktigt?
Sök sommarvikariat till våra grupp- och servicebostäder inom LSS och var med att skapa en betydelsefull och trygg tillvaro för våra kunder. Du får ett utvecklade och omväxlande arbete.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Nacka kommun har tolv grupp- och servicebostäder för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I bostäderna bor våra kunder i egna lägenheter med tillgång till social samvaro i de gemensamma utrymmena. Som sommarvikarie arbetar du med att ge stöd och service till våra kunder med det mesta i deras liv och vardag. I arbetet är fokus alltid på kunderna och att skapa förutsättningar för trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor. Vi anpassar oss därför utifrån den enskildes behov och respekterar varje kunds vilja och önskemål. I arbetet ingår daglig dokumentation samt ett nära samarbete med närstående.
Arbetsuppgifterna är varierande, till exempel stöd och service vid:
• Personlig omvårdnad, hygien och medicin
• Inköp- och matlagning
• Dag- och veckoplanering
• Olika fritidsaktiviteter
Introduktion sker alltid inför tilltänkt arbete. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta dag, kväll, helg och sovande jour och du har dessutom möjlighet att välja din egen sysselsättningsgrad.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du:
• Är minst 18 år
• Har goda språkkunskaper i svenska (både i tal och skrift)
• Har god fysisk förmåga
Det är meriterande om du har tidigare relevant erfarenhet och utbildning inom området.
Är det här du?
Vi söker dig som har ett pedagogiskt förhållningssätt och förståelse för hur du arbetar med målgruppen. Även om vi arbetar mycket i team så behöver du ha förutsättningar att arbeta självständigt med kund och känna dig trygg med ansvaret som det innebär. Du ser det som en självklarhet att ha kundens perspektiv i fokus och du är ansvarstagande och pålitlig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Som vikarie är du anställd av Stab kompetensförsörjning inom Nacka kommun, som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat. Som sommarvikarie kommer du arbeta på en eller flera av våra verksamheter beroende på hur mycket du vill arbeta i sommar. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta som timvikarie både innan och efter ditt sommarvikariat.
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Länk till blanketten finns här. Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om anställningen
• Sommarvikariat
• Tjänstgöring dag, kväll, helg alternativt dag, kväll, helg och sovande jour
• Tillträde enligt överenskommelse
För att skapa kontinuitet för våra kunder ska du kunna arbeta en längre sammanhängande period under juni - september. Du förväntas även gå introduktion under våren.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan!
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens sista dag. I denna process har vi valt att rekrytera utan det personliga brevet. Du kommer istället att få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Detta är ett heltidsjobb.

Nacka kommun
Nacka Kommun
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Rekryteringsspecialist
Helena Söderström helena.soderstrom@nacka.se 0704318061
9677429