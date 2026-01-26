Sommarvikarier till daglig verksamhet LSS, Nacka kommun
2026-01-26
Letar du efter ett meningsfullt och utvecklade sommarjobb? Har du relevant utbildning eller tidigare erfarenhet inom LSS? Sök då tjänsten som sommarvikarie till våra dagliga verksamheter i Nacka kommun!
Ditt uppdrag
Daglig verksamhet vänder sig till vuxna personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Målet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning i grupp utifrån deltagarnas individuella behov och förmågor. Arbetet sker strukturerat och pedagogiskt, både enskilt och i grupp, och omfattar aktiviteter som natur och miljö, utevistelse, bild och form, matlagning, musik samt rörelseträning.
Som sommarvikarie stödjer du deltagarna genom att planera, förbereda och handleda aktiviteter utifrån varje individs behov. Arbetet kan innebära stöd i sociala aktiviteter, vid måltider och i hygienrutiner samt användning av kommunikationsredskap som alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och digitala hjälpmedel.
Nacka kommun har fyra dagliga verksamheter. Du arbetar främst på en av dem, men förväntas vid behov vara flexibel och arbeta även på de övriga. Arbetet är förlagd dagtid på vardagar.
Läs gärna mer om våra dagliga verksamheter och besök vårt Instagram-konto för att ta del av vad vi gör.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du:
• Har goda kunskaper i det svenska språket (både i skrift och tal)
• Har god fysisk förmåga
• Är minst 18 år
Det är meriterande om du har tidigare relevant erfarenhet och utbildning inom området.
Är det här du?
Som person är du pedagogisk, lugn och kan skapa en trygghet runt individerna. Du har en förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter olika situationer och ditt arbete och agerande ska alltid ha individens behov i fokus. Vi ser också att du är engagerad, lyhörd och en god lagspelare som även kan arbeta självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Som vikarie är du anställd av Stab kompetensförsörjning inom Nacka kommun, som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat. Som sommarvikarie kommer du arbeta på en eller flera av våra verksamheter beroende på hur mycket du vill arbeta i sommar. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta som timvikarie både innan och efter ditt sommarvikariat.
Utdrag från Belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Länk till blanketten finns här. Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om anställningen
• Sommarvikariat
• Tjänstgöring dag, kväll, helg alternativt dag, kväll, helg och sovande jour
• Tillträde enligt överenskommelse
För att skapa kontinuitet för våra kunder ska du kunna arbeta en längre sammanhängande period under juni - september. Du förväntas även gå introduktion under våren.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens sista dag. I denna process har vi valt att rekrytera utan det personliga brevet. Du kommer istället att få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Helena Söderström helena.soderstrom@nacka.se 0704318061 Jobbnummer
9703146