Sommarvikarier till BmSS-boende inriktning autism på Hisingen
2026-02-11
Dina arbetsuppgifter
Söker du omväxling, utmaningar och trevliga kollegor? Vill du göra skillnad för personer som bor i BmSS (bostad med särskild service)? Då ska du söka sommarvikariat hos oss!
Vi söker nya kollegor inför sommaren som vill ge stöd till människor i det dagliga livet, i och utanför hemmet.
Du kommer att arbeta på ett utav våra gruppboenden med särskild service på centrala Hisingen, där det bor hyresgäster med autism samt intellektuella funktionsnedsättningar. Utmanande beteende kan förekomma.
Arbetet på BmSS-boende innebär uppgifter såsom pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet såsom tvätt och matlagning. Arbetet innefattar en hel del tid utomhus, då våra hyresgäster gillar att vara ute och promenera och göra aktiviteter utomhus.
Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från att du som blivande sommarvikarie har möjlighet att arbeta minst dag, kväll och helg på schema under större delen av sommaren.
Vi har även sovande jour på en verksamhet vilket innebär att man arbetar eftermiddag/kväll, sover över, arbetar förmiddag och sedan går av sitt pass. Vi ser därför gärna att du är tillgänglig även för dessa pass.Kvalifikationer
Du som söker tjänst hos oss behöver ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2023:2).
Då kommunikation är en viktig del av arbetet samt att kunna föra dokumentation, behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har slutfört, eller har påbörjat, en stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete, Vård och omsorgsprogrammet eller annan utbildning inom vård och omsorg.
Vidare är det även meriterande med tidigare arbete inom vård och omsorg, och/eller med målgruppen. Likaså är kunskap och erfarenhet av följande metoder meriterande: LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), Tydliggörande pedagogik och Tecken som stöd.
Vi ser gärna att du har B-körkort och körvana samt har en god fysisk förmåga då arbetet innefattar en hel del utomhusaktiviteter.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att hyresgästen får vad den personen behöver.
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
