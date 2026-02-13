Sommarvikarier till Attendo S:t Jörgens vård- och omsorgsboende
2026-02-13
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo S:t Jörgen vård- och omsorgsboende ligger i Hisings Backa 10 min från centrala Göteborg, vackert beläget nära lummiga grönområden och S:t Jörgens park.
S:t Jörgen är uppdelat i två fastigheter med totalt 84 lägenheter med inriktning somatik, demens och korttid.
Beskrivning av tjänsten Vi söker nu engagerade timvikarier till Attendo S:t Jörgen vård- och omsorgsboende under sommaren 2026.
Som undersköterska/vårdbiträde hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär under måltiderna är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre. Du är flexibel, samarbetsvillig och ansvarsfull i din arbetsroll. Du finner det stimulerande att arbeta i team med kollegor och sjuksköterskor/ rehab och tillsammans skapa en god vård och omsorg.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Vid behov hjälpa till med att exempelvis förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats. Viktigt är att du tycker om att arbeta i högt tempo med varierande uppgifter.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
KRAV
Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God datorkunskap/datorvana
Meriterande:
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen
Erfarenhet av delegering. Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag
För att arbeta hos oss behöver du:
Ha fyllt 18 år innan 1 juni 2026.
Uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister, det som heter kontrollera egna uppgifter. Beställ via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Uppvisa giltig identitetshandling (pass/nationellt id-kort/uppehållstillstånd).
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Biträdande verksamhetschef Diana Majzoub tel. 073-334 76 12 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
