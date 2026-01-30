Sommarvikarier till Apotek Hjärtat ICA Maxi Norrköping
2026-01-30
Sommarvikarier till Apotek Hjärtat ICA Maxi i Norrköping
Är du apotekstekniker eller kanske farmacistuderande med egenvårdsutbildning och är sugen att jobba på apotek under sommaren? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som sommarvikarie på Hjärtat:
Som apotekstekniker/apoteksassistent på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården. I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Madelene berättar:
Jobbet som apotekstekniker/apoteksassistent är ett spännande jobb med stor variation! Vi har många olika typer av kunder med varierande behov som behöver råd och stöttning i vardagen. Här finns chans att utnyttja din kompetens och utvecklas vidare. Med kompetenta och erfarna kollegor på apoteket kommer tiden vara rolig, lärorik och givande. Ta chansen att utvecklas med oss!
Tjänsten är ett sommarvikariat under perioden juni-augusti. Det finns även möjlighet att jobba på våra andra Apotek Hjärtat i Norrköping. Upplägg kan diskuteras.
Vi har öppet 7-22 alla dagar i veckan vilket ger möjlighet till varierade arbetstider.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker eller som har gått egenvårdutbildning på receptarie- eller apotekarprogrammet. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren och känner igen dig i beskrivningen:
• Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
• Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
• Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 31/3 2026
Kontaktperson: Madelene Lindström 072-5533134 madelene.andersson@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Apotek Hjärtat, ICA Maxi Norrköping. Jobbnummer
9714476