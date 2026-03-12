Sommarvikarier till ambulanssjukvården i Region Stockholm 2026
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Våra ambulansstationer behöver fler kollegor under sommaren som vill bidra till det viktiga samhällsuppdrag vi har.
Vi erbjuder dig ett livsviktigt och självständigt arbete med stor variation, kollegor med hög kompetens och starkt engagemang, samt bra villkor och förmåner.
Våra ambulansstationer finns belägna i hela länet och du arbetar där det finns behov under sommaren.
Grundkrav
Tidigare erfarenhet av arbete i ambulans
Minst B-körkort och god körvana i stadstrafik.
God fysik då tunga lyft förekommer. Behärska svenska i tal och skrift.
God fysik då tunga lyft förekommer. Behärska svenska i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ambulanssjuksköterska
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård
Specialistsjuksköterska med annan relevant inriktning såsom akut, anestesi, IVA och då med minst två (2) års erfarenhet inom akut- eller ambulanssjukvård.
Sjuksköterska i ambulans
Legitimerad sjuksköterska med minst ett (1) års erfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvård.
Ambulanssjukvårdare
Undersköterska med påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård med minst två (2) års erfarenhet som undersköterska, helst inom akutsjukvård.
Ansökan och mer information
För att din ansökan ska vara komplett ska den utifrån den roll du söker innehålla CV, sjuksköterskelegitimation, examensbevis på specialistutbildning och övriga intyg som styrker ditt CV. Du ska ladda upp dessa i vårt rekryteringssystem när du ansöker.
I rekryteringen ingår förutom intervju, test av din kör- och fysiska förmåga samt kontroll hos Socialstyrelsen/IVO. Vi begär även in utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Ambulanssjukvårdsförvaltningen är en förvaltning inom Region Stockholm vilket innebär att Region Stockholm din arbetsgivare. Övrig information
Du kan komma att krigsplaceras inom Ambulanssjukvårdsförvaltningen vid anställning.
Har du frågor?
Hör av dig till rekrytering.aisab@regionstockholm.se
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervju sker löpande under ansökningstiden.
Om ambulanssjukvårdsförvaltningen
Ambulanssjukvårdsförvaltningen ansvarar för ambulanssjukvård i Region Stockholm och utför både akuta uppdrag via 112 och specialiserade vårduppdrag som intensivvårdsambulans, och psykiatriska ambulanser. Vi ger vård där människor befinner sig och under transport, i nära samarbete med vårdens övriga aktörer. Genom utbildning, forskning och kontinuerlig utveckling bidrar vi till en trygg och modern ambulanssjukvård i hela länet.https://ambulanssjukvard.regionstockholm.se/
Följ oss gärna i sociala medier! https://www.facebook.com/AISAB.nu/https://www.instagram.com/aisab_ambulanssjukvarden/https://www.linkedin.com/company/27056850
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
