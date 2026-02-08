Sommarvikarier till Allegio Falun -med möjlighet att börja redan nu!
Allegio Omsorg AB / Undersköterskejobb / Falun
2026-02-08
Vi söker sommarvikarier för hela sommaren till våra verksamheter vid Gruvan & Britsarvet, men välkomnar även vikarier redan nu. Anställning sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Allegio Omsorg är ett familjeomsorgsföretag som vill göra skillnad. Idag har vi över 4 000 kunder i olika delar av vårt avlånga land som har valt oss som sin utförare. Vi erbjuder omsorg och service genom biståndsbeslut eller som RUT-tjänst.
Idag är vi på Allegio Omsorg över 1500 anställda undersköterskor, vårdbiträden och lokalvårdare. Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare!
Kompetens är viktigt - vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda med särskild inriktning på demens och palliativ omvårdnad. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och arbetar kvalitetssäkrande med bl.a. egenkontroller.
Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder de bästa tjänsterna när vi också har de bästa och mest engagerade medarbetarna!
Vi erbjuder omsorg och service till våra kunder genom biståndsbeslut eller som en RUT-tjänst. Utifrån kundens behov ser vi till att tillsammans utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med fast omsorgskontakt och för att tillgodose behov och rutiner hos våra kunder, på bästa möjliga sätt, prioriterar vi små arbetsgrupper med god kontinuitet. Vi har ett eget kvalitetsledningssystem och arbetar systematiskt med kvalitetssäkring i verksamheten - vi kan alltid bli bättre.
Att kunna cykla är ett krav.
Körkort är meriterande.
Vi ser gärna att du har någon erfarenhet sedan tidigare av arbete inom hemtjänst eller äldreboende men det är inget krav.
Viktigt att du hanterar svenska språket i både tal och skrift.
Inför intervjun är det viktigt att du begär om ett eget utdrag från belastningsregistret och har med detta vid anställningsintervjun: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Urval och anställning sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: carola.jakobsson@allegio.se
https://allegio.se/ort/falun/
Allegio Falun 2 Kontakt
Enhetschef
Anki Kraft ann-catrin.kraft@allegio.se 073-5364728 Jobbnummer
9729585