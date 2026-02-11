Sommarvikarier till äldreomsorgen i Haninge kommun
2026-02-11
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Publiceringsdatum2026-02-11Beskrivning
Är du positiv, påhittig, social och älskar att arbeta med människor? Då kommer du trivas hos oss.
Det bästa med arbetet är mötet och samspelet mellan olika människor, generationer och kulturer.
Vi söker engagerade och ansvarstagande sommarvikarier till äldreomsorgen i Haninge kommun. För att arbeta hos oss i sommar ska du kunna arbeta på schema under veckorna 26-29 eller 30-33. Vi ser gärna att du kan arbeta båda perioderna. I ett schema ingår dag/ kväll och varannan helg. Möjlighet till extra arbete innan sommaren finns. Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet eller studerar vård- och omsorg.
Vi söker sommarvikarier till våra verksamheter inom:
- Hemtjänst ( körkort meriterande men inget krav)
- Vård- och omsorgsboende (dag/kväll samt natt personal)
- Dagverksamhet/Träffpunkt
- Larm och Nattgruppen
Här får du möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv och bidra till en positiv och trygg miljö för äldre. Som vikarie i sommar kommer du att arbeta tillsammans med erfarna kollegor som är dedikerade till att ge bästa möjliga omsorg och stöd. För att säkerställa att våra medarbetare har den språkliga kompetens som krävs i rollen, tillämpar vi språktest i rekryteringsprocessen. Detta är en del av vårt arbete för att upprätthålla god kommunikation och service i alla led.
Ansvar
I rollen som sommarvikarie inom äldreomsorgen i Haninge kommun kommer du att spela en viktig och ansvarsfull roll för att säkerställa en trygg och kvalitativ omsorg för insatstagaren. Ditt huvudansvar inkluderar att stötta och vårda äldre i deras dagliga liv och aktiviteter. Det är avgörande att du är självständig och kan ta egna initiativ, samtidigt som du är flexibel och anpassar dig efter insatstagarens behov.
Dina specifika ansvarsområden inkluderar:
- Erbjuda stöd och omsorg till äldre personer i deras dagliga aktiviteter.
- Skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer med insatstagaren för att främja deras välbefinnande.
- Personlig omvårdnad så som toalettbesök och dusch, förflyttningar, städ, tvätt och inköp.
- Arbeta i nära samarbete med kollegor och bidra till en positiv arbetsmiljö.
- Ha en empatisk och helhetssyn för varje individ.
- Planera och genomföra aktiviteter som stimulerar både fysiskt och psykiskt, anpassade efter den enskilda individens behov och önskemål.
Genom ditt arbete kommer du att ha möjlighet att påverka och förbättra livskvaliteten för många äldre, vilket är en meningsfull och givande uppgift.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är empatisk och har en helhetssyn när det kommer till omsorg och stöd. Att ha en strukturerad arbetsmetod kommer att hjälpa dig att prioritera och hantera uppgifter effektivt.
För att arbeta inom äldreomsorgen i Haninge behöver du vara 18 år fyllda samt uppvisa utdrag från belastningsregister innan anställning.
Om du känner att dessa kvalifikationer stämmer in på dig och att du vill göra skillnad inom äldreomsorgen i Haninge kommun, tveka inte att söka! Vi ser fram emot att välkomna dig som en del av vårt engagerade team.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/62". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Äldreförvaltningen Kontakt
Ammi Nenonen 08-6067000 Jobbnummer
9735501