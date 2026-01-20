Sommarvikarier till äldreomsorgen i Backe- och Hotingområdet
2026-01-20
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Vård- och socialförvaltningen söker undersköterskor och vårdbiträden till hemtjänst, trygghetsboende och särskilt boende i produktionsområde Norr. Området omfattar verksamheter i Backe, Rossön, Hoting och Kyrktåsjö. I området finns särskilt boende i Hoting, Kyrktåsjö och Backe och ett trygghetsboende i Rossön samt två hemtjänstgrupper. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team, utveckla dina kunskaper och bidra med din kompetens där den gör störst nytta.
Vi erbjuder en arbetsplats där du kan växa, känna stolthet och verkligen se resultatet av ditt arbete. Vill du vara med och göra skillnad för både invånare och kollegor?
Skicka in din ansökan idag - vi ser fram emot att träffa dig!Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som undersköterska och vårdbiträde hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv. Du stöttar individer i deras vardag utifrån biståndsbeslut och genomförandeplaner och varje möte är en chans att sprida trygghet, glädje och omtanke. Hos oss är inget uppdrag det andra likt, och vi värdesätter både din kompetens och ditt engagemang.
Dina arbetsuppgifter är varierande och meningsfulla, och innebär bland annat att du:
* Stöttar i hemmet och vardagen med städning, tvätt, bäddning, inköp och matlagning
* Utför personlig omvårdnad med respekt och värme, exempelvis vid dusch, toalettbesök, påklädning, måltider och personlig hygien
* Skapar glädje i vardagen genom aktiviteter, social samvaro, promenader, spel eller andra initiativ
* Ansvarar för medicinska arbetsuppgifter som blodtryckskontroller, omläggningar och läkemedelshantering efter delegering
Hos oss får du en grundlig introduktion och handledning, så att du kan känna dig trygg i ditt arbete och snabbt bli en del av vårt kompetenta och omtänksamma team. Vi ger dig stöd och introduktion på vägen när du är reda att ta på dig nya uppgifter och vi erbjuder en arbetsmiljö där du kan växa.
Vi står för samarbete, respekt och ett öppet klimat där alla känner sig sedda. Du arbetar nära kollegor, chefer, vårdtagare och deras närstående. Tillsammans skapar vi en trygg och positiv vardag för alla. Du har ansvar, men aldrig ensam, och vi värnar om att alla i teamet ska känna trygghet och stolthet i sin roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Är utbildad undersköterska och/eller har erfarenhet av arbete med äldre personer
* Är ansvarstagande, trygg och har ett professionellt förhållningssätt
* Tycker om att samarbeta med kollegor, men också tar eget ansvar och arbetar självständigt när det behövs
* Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, eftersom svenska är en grundläggande förutsättning för att kunna kommunicera med kollegor, vårdtagare och dokumentera på ett säkert sätt
* Har god datavana och förstår vikten av dokumentation för kvalitet och kontinuitet i omsorgen
För arbete inom hemtjänst krävs körkort.
ÖVRIGT
