Sommarvikarier till äldreomsorg och funktionsstöd - gör skillnad varje dag!
Tidaholms kommun / Undersköterskejobb / Tidaholm Visa alla undersköterskejobb i Tidaholm
2026-06-12
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tidaholms kommun i Tidaholm
Vill du arbeta nära människor, skapa värdefulla möten och bidra till en trygg och glädjefylld vardag för dem som behöver det mest? Önskar du arbeta i en miljö där både medarbetare och brukare får utvecklas och växa för att nå sin fulla potential? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vi arbetar med människor – människor som lever, minns och kämpar varje dag. Som vikarie ger du stöd utifrån varje brukares individuella behov och bidrar till en trygg, meningsfull och aktiv vardag.
Arbetet omfattar personlig omvårdnad, hjälp i vardagen såsom matlagning, städ, tvätt och medicinering samt andra aktiviteter. Vårt mål är att brukarna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och vara delaktiga i samhället.
Social- och omvårdnadsförvaltningen söker timvikarier till flera verksamheter:
Särskilt boende Här bor äldre personer som behöver stöd dygnet runt. Du hjälper till med personlig omvårdnad, måltider, sociala aktiviteter och skapar en trygg och trivsam miljö.
Hemtjänst Du besöker brukare i deras hem och hjälper med personlig omvårdnad, måltider, städning och andra vardagliga sysslor. Arbetet är självständigt och varierande, där du gör stor skillnad i människors vardag.
Funktionsstöd Du stöttar personer med funktionsnedsättning i deras dagliga aktiviteter, som matlagning, fritidsaktiviteter och social samvaro. Målet är att främja självständighet och livskvalitet.
Personlig assistans Du ger individuellt stöd till personer med omfattande behov, vilket kan innebära hjälp med personlig hygien, kommunikation och aktiviteter som gör vardagen meningsfull.
I alla verksamheter ingår dokumentation som en viktig del av arbetet.Kvalifikationer
Har intresse för att arbeta med människor – erfarenhet och utbildning är meriterande men inget krav. Vi lär dig det du behöver!
Tidigare erfarenhet, pågående eller avslutad vårdutbildning är meriterande.
Har fyllt 18 år.
Är positiv, ansvarstagande och tycker om att hjälpa andra.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Har goda kunskaper i svenska, eftersom kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet.
Körkort krävs för vissa tjänster
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad och får uppskattning varje dag.
Introduktion och stöd så att du känner dig trygg i din roll.
Möjlighet att utvecklas och växa i arbetet.
Trygga arbetsvillkor med kollektivavtal.
Tidaholms kommun värdesätter en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi drivs av att skapa positiv skillnad för våra invånare och är stolta ambassadörer för vår kommun.
Vill du vara med och skapa trygghet och livskvalitet för våra invånare? Hos oss gör du skillnad – varje dag!Så ansöker du
Skicka in din ansökan senast 2026-07-05. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte – ansök redan idag!
Observera att du som erbjuds anställning behöver visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ gärna detta i god tid via Polismyndigheten.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobbVi
tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobbOm
du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer om rekryteringsprocessen samt lönetransparens på vår hemsida: https://www.tidaholm.se/jobbahososs/rekryteringsprocessen.5358.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
Torggatan 26A (visa karta
)
522 83 TIDAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Rekryteringsansvarig
Elin Folke elin.folke@tidaholm.se +46502606038 Jobbnummer
9961661