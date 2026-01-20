Sommarvikarier sökes till positiv kvinna i Bromölla, Refnr:192-2026
2026-01-20
Jag är en tjej på 33 år, har en cp-skada, epilepsi, rullstolsburen och behöver hjälp med det mesta, är pratsam och för det mesta positiv.
I ditt arbete ingår assistans för personlig hygien, på- och avklädning, hushållsarbete, matlagning, förflyttningar med takliftar, gå och handla, ja allt som ska göra mitt liv bättre.
Tycker om musik, naturpromenader, djur, shopping m.m.
Om dig:
Du behöver vara positiv, gärna lätt för skratt. Ej ha allergi, då jag gärna besöker min systers gård med djur.
Du ska vara kvinna helst över 25 år och kunna flytande svenska. Även bra om du har körkort.
Behöver inte ha tidigare erfarenhet, vi lär dig. Men viktigast är att personkemin stämmer.
Ansökan ska innehålla:
• Ett CV
• Personlig brev
• Telefonnummer till referenser
• Eventuella lönekrav
Önskar se utdrag ur polisens belastningsregister.
Skicka din ansökan på jobbansokan@mejdej.se
och glöm inte att ange refnr: 192-2026
Rekrytering kommer att påbörjas innan sista ansökningsdag.
Tillträde snarast.

Publiceringsdatum2026-01-20

Ersättning
Individuell lönesättning. Fremia/Kommunal kollektivavtal för personliga assistenter tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: jobbansokan@mejdej.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "192-2026".

Arbetsgivare

Mejdej-Kooperativet
290 30 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
MejDej-kooperativet Kontakt
Ferdane Mehmeti
ferdane@mejdej.se
044-7815112

Jobbnummer
9695347