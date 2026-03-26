Sommarvikarier sökes till kreativ och glad tjej
Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ulricehamn
2026-03-26
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB i Ulricehamn
, Borås
, Tranemo
, Svenljunga
, Herrljunga
Publiceringsdatum2026-03-26
Jag är en glad och social kvinna på 33 år som söker personliga assistenter som vill vara en del av min vardag. Jag bor i egen lägenhet i Dalum tillsammans med min hund.
Som personlig assistent blir du en viktig person i mitt liv, där du stöttar mig i både små och stora delar av dagen, så som hygien och att göra mig iordning inför dagen. En viktig del i arbetet är att motivera mig så att jag får vara delaktig i alla vardagsmoment. Arbetet är varierande och kan innebära att följa med mig på rehab och läkarbesök, men också att dela mina intressen som musik och att träna med min hund. Kvalifikationer
För att trivas i rollen som min personliga assistent är din personlighet och inställning det viktigaste. Jag söker dig som är trygg, lyhörd och har en positiv inställning till livet. Det är viktigt att du kan anpassa dig efter mina behov och dagsform, och möta mig med respekt och förståelse i olika situationer.
Tidigare erfarenhet är inget krav, med u behöver ha ett genuint intresse för att arbeta med människor samt en vilja att lära och sätta dig in i mina behov. Har du erfarenhet av att arbeta med epilepsi är det meriterande.
Om du känner att detta stämmer in på dig, skicka gärna din ansökan med CV och personligt brev till Lisa Joelsson som är verksamhetschef på 7H Personlig Assistans. Hon kan också svara på frågor och berätta mer om mig och dina arbetsuppgifter.
Du når henne på e-post: Lisa.Joelsson@7hassistans.se
Välkommen med din ansökan så hoppas jag vi ses.
Om arbetsplatsen
Inom Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB har vi under 25 år skapat möjligheter för våra omsorgstagare. Vi är en koncern som erbjuder Personlig assistans och Daglig verksamhet. Koncernen ägs av Sjuhäradsbygdens Handikappservice Ekonomiska förening. Föreningen drivs helt utan ekonomiska ägarintressen och återinvesterar eventuellt överskott tillbaka i verksamheten. Vårt fokus är att våra omsorgstagare får leva ett aktivt liv i gemenskap med andra och delta i samhället. Vi är medlemmar i Almega vårdföretagarna och är en verksamhet som styrs av lagrummen inom LSS, SoL och HSL Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: Lisa.joelsson@7hassistans.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB
(org.nr 556539-2155) Arbetsplats
7H Assistans Jobbnummer
9821817