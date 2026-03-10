Sommarvikarier sökes till Inkludera Assistans i Ljusdal!
2026-03-10
Vill du göra en meningsfull insats och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet? Vi på Inkludera Assistans söker engagerade sommarvikarier för att stödja och hjälpa våra kunder under sommarmånaderna.
Inkludera Assistans är ett företag inom personlig assistans för personer med olika typer av funktionsvariationer. Vi strävar efter att ge våra kunder det bästa möjliga stödet för att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Dina ansvarsområden:
• Ge personlig assistans och stöd i vardagliga aktiviteter såsom personlig hygien, måltider och förflyttningar.
• Skapa en trygg och stödjande miljö för våra kunder.
• Samarbeta med ditt team för att säkerställa att varje kund får individuellt anpassad assistans och stöd.
Vi erbjuder:
• En meningsfull och givande arbetsmiljö.
• Möjlighet att utveckla dina färdigheter inom personlig assistans.
• Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor.
• Stöd och handledning från erfarna kollegor och ledare.
Ansökan:Intervjuer kommer att hållas löpande. Skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Ta chansen att göra positiv skillnad i sommar och bli en del av Inkludera Assistans.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Kastellvägen 21 (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Per Fock per.fock@inkluderaassistans.se 0705853388 Jobbnummer
9788030