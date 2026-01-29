Sommarvikarier sökes till Blomsterfondens äldreboende i Liseberg
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Danderyd
, Nacka
Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill ta denna möjlighet att bli en del av vårt härliga vårdteam på Liseberg i sommar.
Inom Blomsterfonden arbetar vi i ett team runt den boende och har anhörigombud, handledare och ombud i etik och bemötande. Du ingår i ett team av undersköterskor med en gruppchef tillika sjuksköterska som närmsta chef.
På Blomsterfondens arbetar vi utifrån en värdegrund och arbetsretorik så att boendes önskemål, integritet och självbestämmande respekteras.
I omvårdnadsarbetet arbetar du nära den boende vilket innebär att utifrån beviljade insatser enligt SoL stödjer den boende med ADL-träning, rehabilitering, sociala kontakter, personlig hygien, måltidsstöd mm.
Arbetet är förlagt enligt schema dag, kväll och varannan helg.
Lisebergs vård- och omsorgsboende ligger med närhet till buss, pendeltåg och t-bana.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
KvalifikationerVi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. Du har god datorvana och tidigare erfarenhet av att dokumentera. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Verksamhetschef
Tanja Bolevin 0701914254 Jobbnummer
