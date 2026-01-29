Sommarvikarier sökes till barnkund utanför Värnamo, med chans till start nu
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värnamo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värnamo
2026-01-29
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker dig som vill göra skillnad.
Jobbet är ett sommarvikariat med chans till både arbete innan och efter, som personlig assistent åt en liten pojke på 5 år som bor med sin familj utanför Värnamo.
Pojken har ett stort hjälpbehov och behöver hjälp med det allt. Viktigaste är att du är lugn, lyhörd med en stor empatisk förmåga.
Del av dagen är dubbelbemanning, då är ni alltid två assistenter som arbetar.
Vi söker dig som är:
• Kvinna
• Trygg
• Lugn
• Rökfri
• Mogen
• Ansvarstagande
• Lyhörd
• Har erfarenhet av barn
Krav: Körkort och bil för att kunna ta sig till arbetsplatsen.
Arbete i förskola eller som elevassistent är meriterande.
Erfarenhet av barn, epilepsi och vården är meriterande
Rekrytering sker löpande och vi anställer omgående för rätt person.
Din personlighet är den viktigaste meriten i detta arbete.
Välkommen med din ansökan ! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Daniel Maeder 0722344548 Jobbnummer
9712934