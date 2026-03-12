Sommarvikarier, Sjuksköterska Till Aleris Närsjukvård - Asih Och Spsv Syd
Vill du göra skillnad på riktigt och bidra med din kompetens som sjuksköterska? Är du engagerad, flexibel och redo att ta nästa steg i en dynamisk och utvecklande verksamhet?
Hos oss står teamarbete i fokus - tillsammans skapar vi en miljö där vi inte bara når våra mål utan också ständigt växer och förbättrar vår verksamhet.
Vill du bli en del av våra team? Vi ser fram emot din ansökan!
Aleris ASIH Inom Aleris ASIH arbetar vi i interprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, undersköterskor och fysioterapeuter för att ge våra patienter den bästa vården, både i patienters hem och på vår palliativa avdelning. Vi utgår från flera geografiska platser i Stockholms län. Aleris ASIH ingår i Aleris Närsjukvård, där också vår specialiserade palliativa vårdavdelning ingår.
Hos oss ASIH och Palliativa avdelningen, SPSV, får du en arbetsplats med ett gott arbetsklimat och en välorganiserad verksamhet där våra värdeord - Ansvarsfullt, Enkelt och Innovativt - genomsyrar allt vi gör.
Rollen Som sjuksköterska hos oss har du ett varierande arbete, ingen dag är sig lik. Högt tempo och en bra teamkänsla där vi hjälper varandra till en bra och personcentrerad vård. Arbetsuppgifterna innefattar avancerade medicinska insatser i hemmet och på avdelning.
Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare och använder Itacih som planeringsverktyg dessutom har vi Ai verktyget Tandem för dokumentation. Hos oss har du alltid ett team och samordnare som hjälper till att planera och strukturera arbetet.
Vi utgår från olika kontor och patienterna finns inom ett avgränsat geografiskt område. Den palliativa avdelningen finns på Handens närsjukhus. För att ta dig mellan patientbesök använder du våra miljöklassade bilar.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i ditt arbetsliv och privatliv. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss erbjuder vi även dig:
En genomtänkt introduktion med uppföljning
En kultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett närvarande ledarskap
Om dig Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska och minst två års erfarenhet
Har B-körkort för ASIH ansökan.
Har god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Tidigare arbetslivserfarenhet av hemsjukvård eller palliativ vård är meriterande.
Du är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först. Du är en positiv, engagerad och kommunikativ person som aktivt vill bidra till vår gemenskap och utveckling. Du är trygg i din yrkesroll, har lätt för att samarbeta och har en bred medicinsk kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Anställningsform: Sommarvikariat Omfattning: Heltid/Deltid/vid behov Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker detta låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Eftersom vi gör löpande urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7093261-1888821". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Upplagsvägen (visa karta
)
117 55 STOCKHOLM Arbetsplats
