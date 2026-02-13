Sommarvikarier och extrapersonal till Myrornas varuförsörjning i Göteborg
Frälsningsarmén / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-02-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frälsningsarmén i Göteborg
, Öckerö
, Alingsås
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Har du känsla för trender och vill engagera dig i en organisation som värnar om både människor och miljö? Vill du vara med och göra skillnad? Se hit! Vi söker just nu extrapersonal samt semestervikarier till vår produktionsanläggning i Tagene, Göteborg, för att täcka upp vid ordinarie personals frånvaro.
Ditt jobb blir att hantera inkomna gåvor och se till att våra butiker och webbshop förses med varor av hög kvalitet och säljbarhet. Du kommer att sortera allt från inredningsdetaljer, böcker, tavlor och porslin till kläder, smycken och hemtextilier. Valet av varor görs med hänsyn till trender, säsong, kvalitet och varumärken.
Är du den vi söker?
För att trivas i rollen bör du gilla att ha ett fysiskt arbete och intresse för kläder, mode och textilier och/eller inredning och prylar. Arbetet sker i en industriell miljö och är periodvis fysiskt krävande. Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
Som person är du effektiv och trivs i ett högt arbetstempo med förmåga att arbeta mot uppsatta mål. Vi använder KPI:er och nyckeltalsuppföljning för alla medarbetare och ser därför att du behöver vara kvalitetsmedveten och kunna upprätthålla en produktivitet som matchar våra mål och nyckeltal.
Vidare har du förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Med din positiva attityd finns det inget problem som inte går att lösa eftersom du är lyhörd, flexibel och gärna tar initiativ till förbättringar
Vi erbjuder
Myrorna erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. Du får också möjlighet att medverka till Myrornas engagemang för en positiv samhällsförändring med fokus på återanvändning, arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden samt bidra till Frälsningsarméns sociala arbete. Som anställd hos oss får du också 30% i personalrabatt i Myrornas butiker.
Enheten består av en personalgrupp på ca 35 anställda och ett antal praktikanter som är sysselsatta i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetstiderna är måndag till fredag kl 07:00-16:00.
Urval sker löpande. Om du är intresserad av att arbeta extra ser vi gärna att du kan börja omgående. Sommarvikariat har start i juni.
Vi genomför registerkontroll innan anställning enligt gällande riktlinjer
Frågor om tjänsten besvaras av avdelningschef Victoria Wallenberg, victoria.wallenberg@myrorna.se
Välkommen med din ansökan!
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand, med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men även av att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att, genom arbetspraktik hos oss, komma den lite närmare. De tre uppdragen är centrala i allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör som verkar för en hållbar värld sedan 125 år tillbaka. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén
, http://https://www.myrorna.se/ Arbetsplats
Myrorna Jobbnummer
9740186