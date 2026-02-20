Sommarvikarier; Maskinoperatörer Och Lager/truckförare
2026-02-20
, Hällefors
, Ludvika
, Lindesberg
, Smedjebacken
, Örebro
, Laholm
Kvalifikationer
Inför sommaren söker vi ett antal maskinoperatörer och lagerarbetare/truckförare till Kopparbergs Bryggeri i Kopparberg.
På dessa tjänster ställs höga krav på hygien, säkerhet och kvalitet och därför söker vi dig som är engagerad, ansvarstagande och noggrann. Som person är du stresstålig och har lätt för att arbeta samarbeta i grupp. Våra ledord; ärlighet, engagemang och ansvar lägger grunden till en företagskultur som karaktäriseras av öppenhet, gemenskap och möjligheter till personlig utveckling och tillsammans tar vi ansvaret för att uppnå en säker och hälsosam arbetsmiljö.
I dessa tjänster kommer du att arbeta skiftgång tillsammans med både erfarna och nyanställda medarbetare vilket ger en stor möjlighet till personlig utveckling samt kunskapsutveckling inom de olika arbetsområdena och om Kopparbergs Bryggeri som företag.
Beroende av tjänst och avdelning kan start vara omgående och tidsperioden kan sträcka sig till augusti 2026. Uppdragens längd varierar mellan 3 - 6 månader.
OM TJÄNSTEN SOMMARVIKARIE MASKINOPERATÖR
Som maskinoperatör får du 4-10 veckors introduktion beroende på tjänst och följande arbetsuppgifter förväntas du bland annat att utföra:
Övervakning av maskiner och se till så att de producerar enligt plan
Fylla på material och utföra omställningar i maskinerna
Upprätta kvalitetskontroller löpande
Rapportering till lagledaren
Krav
Kunna arbeta skift
Läsa och förstå svenska i tal och skrift
Avslutad gymnasieutbildning
Meriterande om du har datavana sedan tidigare, livsmedelskunskap och/ eller tidigare erfarenhet av produktion.
OM TJÄNSTEN SOMMARVIKARIE LAGER/TRUCKFÖRARE
Som lagerarbetare/truckförare får du 4 veckors introduktion i tjänsten och följande arbetsuppgifter förväntas du bland annat att utföra:
Försörja palletering med material samt flytta pall till lagret
Materialförsörjning till tappning/process
Lossning/lastning av lastbilar
Underhåll av truckar
Ska kunna vara på samtliga truckuppgifter som är på logistik/lager
Krav
Kunna arbeta skift
Minst AM eller svenskt B körkort
Truck kort. B1, A2, A4
Läsa och förstå svenska i tal och skrift
Datavana
Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet av truckkörning är meriterande.
Varaktighet
Semestervikariat mellan april och augusti, skiftgång
Lön
Timlön enligt kollektivavtal
Ansökan
Skicka din ansökan senast 260331 och märk din ansökan med den tjänst som du önskar söka. Urvalet kommer att ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Kopparbergs Bryggeri AB (org.nr 556479-8493), https://www.kopparbergs.se/
Klotenvägen 4
714 82 KOPPARBERG
För detta jobb krävs körkort.
Kopparbergs Bryggeri AB
