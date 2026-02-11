Sommarvikarier inom vård och omsorg, LSS och socialpsykiatri
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Film omhttps://youtu.be/VnvQMbiYE3U
Jobba med oss i sommar!
Sommarvikarier till vård och omsorg samt socialt stöd - Lysekils kommun
Vill du göra något som betyder mycket i sommar? Är du en empatisk, trygg och serviceinriktad person som trivs med att arbeta nära andra och bidra till deras välbefinnande? Då är det dig vi söker!
Vi söker semestervikarier och timvikarier till hemtjänst, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri i hela Lysekils kommun.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete, härliga kollegor och möjligheten att njuta av sommaren i en av västkustens vackraste sommarorter. När du jobbar hos oss i sommar har du också möjlighet att ta del av ett generöst bonussystem.
Sommarens bonusar
- Grundbonus - för dig som arbetar sammanhängande på schemarad under ett antal veckor.
- Återvändarbonus - extra ersättning baserat på hur många somrar du arbetat tidigare.
- Jobbonärsbonus - högre bonus för dig som tar ut pension och arbetar sammanhängande på schemarad.
Mer information och fullständiga regler hittar du här https://lysekil.se/sommar2026
Vi inför även en rekryteringsbonus, där du som redan arbetar hos oss kan tipsa en vän - och få ersättning när din vän jobbat minst sex veckor.
Vad innebär jobbet?
Som korttidsvikarie är du en viktig del av nätverket kring brukarna. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet, men kan bland annat innebära att:
Ge omsorg, service och stöd utifrån brukarnas individuella behov, dokumentera i verksamhetssystemet Combine samt utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser från sjuksköterska.Du får alltid en introduktion på arbetsplatsen tillsammans med ordinarie personal för att du ska känna dig trygg i din roll.
Vill du läsa mer om våra verksamheter? https://lysekil.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/jobba-som-timvikarie/vard-och-omsorg-samt-socialt-stod-
Lysekils kommun
Vem söker vi?
Du är välkommen att söka oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är nyfiken på att testa arbetet inom omsorgen.
Du behöver ha fyllt 18 år, kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift (minst Svenska A eller motsvarande), samt ha god datorvana och kunna hantera mobiltelefon och digitala system. Praktiskt inför anställningen
Du behöver ha appen Freja för inloggning och signering i våra system. Du behöver visa upp utdrag ur belastningsregistret (HVB-hem). Beställ i god tid. Urval och intervjuer sker löpande. Första steget är ett språktest. Digital referenstagning genomförs efter intervju.
Frågor? Kontakta oss: rekrytering@lysekil.se
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi ser fram emot din ansökan - bli en del av vårt sommarteam 2026!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
