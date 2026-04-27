Sommarvikarier inom omsorgsförvaltningen i Sotenäs
2026-04-27
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Här ingår följande verksamheter Kvarnbergets äldrecentrum, Hunnebohemmet inkl Korttidsenheten, Hemtjänst Sotenäs ( Hemtjänst Norr och Hemtjänst Söder) Kommunalprimärvård och rehab,
Vill du spendera sommaren på Bästkusten och bli vår omsorgsstjärna - sök sommarjobb hos oss. Vi söker kollegor som vill sätta guldkant inom omsorgen i Sveriges vackraste kommun och om du arbetar minst 8 veckor så betalar vi för 10!
Är du en empatisk och serviceinriktad person som drivs av att ge människor en meningsfull tillvaro? Då är du rätt person för oss till sommaren 2025.
Vill du spendera sommaren på västkusten och få ett meningsfullt jobb med fart, variation och teknik? Hos oss i Sotenäs kommun jobbar du i team, stöttar människor i vardagen och får samtidigt inblick i en bransch som blir allt mer digital, teknisk och utvecklande
Vi söker engagerade sommarvikarier som är redo att bidra till en meningsfull sommar för våra invånare - samtidigt som du själv utvecklas. Jobba i 8 veckor - få betalt för 10!
Vi söker dig som vill stödja våra omsorgstagare i vardagen med allt de kan behöva för att uppnå en god tillvaro. Uppdragen är varierande, roliga och ibland utmanande. Vi garanterar att du kommer uppleva en fartfylld sommar vars dagliga möten leder till erfarenheter för livet.
Sotenäs kommun behöver semestervikarier till hemtjänst, särskilda boenden samt korttidsenheten, LSS-boenden, socialpsykiatrin och serviceinsatser. Ska du arbeta inom hemtjänst eller boendestöd behöver du uppvisa ett giltigt B-körkort.
Hos oss har du möjlighet att jobba 8 veckor och få ersättning för 10. Vidare kan vi erbjuda månadsanställning eller timanställning och en tjänstgöringsgrad mellan 50 % och 100 %. För att ta del av erbjudandet, behöver du ha varit i tjänst minst 80% av tiden under 8 veckor i juni - augusti.
Som semestervikarie i Sotenäs kommun har du varierade arbetstider utifrån schema, dag/kväll eller natt, både vardag och helg. Arbetsuppgifter avser stöd till omsorgstagare i vardagen med allt ifrån trygghetsskapande åtgärder till service och omsorg.
Omsorgsyrket är inte längre bara ett klassiskt vårdjobb. Vi jobbar idag med digitala lås, trygghetslarm, mobila arbetssätt, appar och ser välfärdsteknik som en självklar del av vardagen. Hos oss får du en modern introduktion, där du lär dig om både det mänskliga och det tekniska - en perfekt kombination för dig som gillar struktur, ansvar och problemlösning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och/eller intresse för att arbeta inom vård och omsorg. Du som har fyllt 16 år, är välkommen att söka våra servicetjänster. För att lyckas som semestervikarie hos oss behöver du vara social, empatisk, initiativrik och du ska kunna arbeta både självständigt och i team. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du har ett gott bemötande och har god förmåga att skapa en känsla av meningsfullhet utifrån ett individuellt anpassat stöd. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan som ger dig möjlighet att tillsammans med våra duktiga medarbetare skapa en god sommar för våra invånare.
Villkor
Vi är i behov av sommarvikarier under perioden juni-aug. Du får introduktion innan du börjar arbetet. Introduktionen består av teori, kunskap inom förflyttning och läkemedel men utgörs även av praktik. Självklart utgår lön även under introduktionstiden.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Du behöver inte bifoga personligt brev - däremot är det viktigt att du besvarar de frågor som du får ta del av när du skickar in din ansökan och som ligger till grund för det första urvalet vi gör. CV kan med fördel bifogas.
Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras in inför en eventuell anställning så det är bra om du beställer detta ifrån polismyndigheten i god tid. För yrkesroller inom omsorgen användsKontroll av egna uppgifter enligt blanketten"Belastningsregister för enskild person (442.3)". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
och kuvertet ska vara oöppnat när du lämnar till arbetsplatsen.
Avdelningen för Äldreomsorg och kommunal primärvård inom Omsorgsförvaltningen
Övrig information:
Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
