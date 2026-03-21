Sommarvikarier inom hemtjänst sökes till Akita Omsorg i Örebro
2026-03-21
Om Akita Omsorg
Akita Omsorg är ett privat hemtjänstföretag verksamt i Örebro kommun. Företaget erbjuder individuellt anpassad vård och omsorg med fokus på att bevara kundernas värdighet och självständighet. Genom en personcentrerad strategi och noggrant planerade insatser strävar Akita Omsorg efter att säkerställa högsta möjliga kvalitet i omsorgen. Företaget har cirka 55 anställda och betjänar omkring 160 hemtjänstkunder i Örebro. Publiceringsdatum2026-03-21Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie inom hemtjänsten hos Akita Omsorg kommer du att:
Utföra omvårdnadsinsatser enligt biståndsbeslut, vilket kan inkludera personlig hygien, påklädning och andra dagliga aktiviteter.
Ansvara för serviceinsatser såsom städning, tvätt, inköp och fönsterputsning.
Besvara trygghetslarm och ge stöd vid behov under dagtid.
Arbeta för att främja kundens självständighet och trygghet i hemmet. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna inom hemtjänst.
Har utbildning som undersköterska eller vårdbiträde , detta är inte ett krav men meriterande
Besitter goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Innehar B-körkort eller kan cykla, detta är ett krav för tjänsten.
Har hög arbetsmoral. När du jobbar med människor och har ett team som är beroende av att alla bidrar, kommer i tid och ställer upp för varandra är detta otroligt viktigt.
Har ett genuint intresse för människor och som förstår vilket viktigt arbete detta är och som delar vår bild att våra kunder är viktiga medborgare.
Arbetstid och varaktighet
Tjänsterna avser sommarvikariat under perioden juni till augusti 2026
Arbetstiderna kan variera mellan dag, kväll och helg. Så ansöker du
Vänligen skicka din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@akitaomsorg.se
.
Märk ansökan med "Sommarvikarie 2025". Sista ansökningsdag är den 15 april 2025. Tjänsterna ska vara tillsatta senast 15 maj men intervjuer kommer ske löpande och rekryteringen kan avslutas tidigare om alla platser är tillsatta.
Frågor hänvisas till mejlen i första hand då vi brukar få ett stort antal sökande.
Akita Omsorg är ett aktiebolag med verksamhet i hela Örebro kommun. Företaget erbjuder hemtjänst med fokus på individens behov och arbetar för att varje kund ska känna trygghet och få omsorg av högsta kvalitet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: ansokan@akitaomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559273-7075)
Törngatan 6 (visa karta
)
703 62 ÖREBRO Arbetsplats
Akita omsorg Kontakt
Marie Björklund marie@akitaomsorg.se 0709317459
9811664