Sommarvikarier för nattjäntsgöring på Kampementets vård- och omsorgsboende
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Kampementet är ett vård- och omsorgsboende med sammanlagt 96 lägenheter. Tre avdelningar är till för boende som har en utredd demenssjukdom och tre avdelningar är till för dem som är i behov av vård och omsorg av andra åldersrelaterade orsaker. Kampementet är ett boende beläget på Gärdet med grönskande områden runt knuten. I vår egen trädgård träffas vi ibland för grillning, gymnastik, underhållning eller umgänge med varandra.
Här arbetar ett team engagerade undersköterskor, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter tillsammans med gruppledare och enhetschefer. Vi söker nu sommarvikarierande undersköterskor för arbete på natten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med varierat arbete och många duktiga kollegor samt möjlighet till vidareutveckling. Arbetsplatsen präglas av gott bemötande och viljan att driva utvecklingen framåt. Du är välkommen att bli en del av vårt team!
Din roll
Som undersköterska på natten ska du ge god omvårdnad, social omsorg och serviceinsatser till de äldre, enligt beslut från biståndshandläggare. Du arbetar utifrån sjuksköterskans ordinationer och ansvarar för social dokumentation. Du skall dessutom följa de rutinerna och föreskrifterna som finns på arbetsplatsen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser att du:
är utbildad undersköterska med skyddad yrkestittel eller på väg att ansöka om skyddad yrkestittel
Minst 1-3 års erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
God vana av att dokumentera
God kunskap i det svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om:
du har arbetslivserfarenhet av arbete med demens.
Vi söker dig som har ett professionellt bemötande gentemot brukare, anhöriga och kollegor. Eftersom tjänsten kräver många kontakter med människor är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, är empatisk och serviceinriktad. Vi söker dig som är flexibel och tar ansvar för ditt arbete genom att vara självständig, engagerad och noggrann.Publiceringsdatum2026-04-17Övrig information
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem hos Stockholms stad, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Kampementet
