Sommarvikarier 2026 sökes till Äldreomsorgen och Funktionsnedsättning
2026-03-03
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.
Vi söker nu sommarvikarier till både äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.
Rekrytering sker löpande.
Äldreomsorgen
Till Gnesta kommuns äldreomsorg hör hemtjänst, särskilda boenden, korttidsboende och demensdagvård.
Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg.
Ange i ditt personliga brev till vilken eller vilka enheter du söker till.
Funktionsnedsättning
Som sommarvikarie inom funktionsnedsättning stöttar du personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i deras vardag för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan arbeta på:
* LSS grupp- och servicebostäder
* LSS korttidsboende och tillsyn för barn
* LSS personlig assistans
Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och med sovande jour.
Arbetsuppgifter
Inom äldreomsorg:
Arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen är varierande - ingen dag är den andra lik. Våra omsorgstagare, oavsett om de bor på ett äldreboende eller hemma, behöver stöd och hjälp i vardagen för att få en meningsfull tillvaro. Det kan handla om hjälp med personlig hygien, av- och påklädning, läkemedelshantering, hjälp med måltider städning, tvätt och sociala aktiviteter. Arbetet innebär också kontakter med anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal samt social dokumentation. Inom hemtjänsten innebär det även inköp och ledsagning vid exempelvis läkarbesök.
Inom funktionsnedsättning:
Grupp- och servicebostäder
Som boendepersonal på kommunens grupp- och servicebostäder stöttar du personer som har psykiska och fysiska funktionsnedsättningar med vardagliga sysslor som att laga mat och tvätta.
Under sommaren är våra boende lediga från jobbet och dagarna är fulla av roliga aktiviteter. Vi åker på utflykter, badar, grillar och fikar.
Korttidsboende för barn och unga
Kommunens korttidsboende Regnbågen erbjuder korttidsvistelse för barn, ungdomar med funktionsnedsättningar. På Regnbågen erbjuder vi många olika aktiviteter under sommaren.
Personlig assistans
Som personlig assistent är ditt jobb att göra livet enklare för personer med olika funktionsnedsättningar. Du är personens förlängda armar och stöttar i vardagen med till exempel personlig hygien, förflyttning och kommunikation.Kvalifikationer
Inom äldreomsorg:
Vi söker dig som:
* Har fyllt 18 år då arbetet kan kräva tunga lyft
* Är utbildad undersköterska eller har annan lämplig omvårdnadsutbildning alternativt arbetslivserfarenhet från vård och omsorg.
* Behärskar svenska både muntligt och skriftligt och du bör ha god datorvana då vi arbetar med elektronisk dokumentation.
* Du har en positiv attityd och är initiativtagande samt bidrar till en positiv arbetsmiljö
Det är meriterande om du:
* Har B-körkort. Inom hemtjänsten är B-körkort ett krav.
* Har tidigare erfarenhet av demensvård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värderar din förmåga att ge människor stöd och hjälp och att du är genuint omtänksam, engagerad och ansvarstagande i ditt arbete.
Utdrag från belastningsregistret kommer att begäras.
Inom funktionsnedsättning :
Vi söker dig som:
* Har fyllt 18 år då arbetet kan kräva tunga lyft.
* Går/har gått omvårdnadsprogrammet, behandlingsassistentutbildning eller likvärdig utbildning, eller har erfarenhet av målgrupperna.
* Har datorkunskap då social dokumentation ingår.
* Är socialt engagerad, lyhörd, kreativ, självständig, strukturerad och flexibel.
* Du har en positiv attityd och är initiativtagande samt bidrar till en positiv arbetsmiljö
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag från belastningsregistret kommer att begäras .
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
