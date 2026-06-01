Sommarvikarier - Nattarbete inom socialförvaltningen.
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vill du göra skillnad för andra människor – även på natten?
Nu söker vi sommarvikarier som vill arbeta natt inom socialförvaltningens verksamheter i Gislaveds kommun.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till trygghet, omsorg och stöd för personer som behöver det, även under dygnets lugnare timmar.Dina arbetsuppgifter
Som nattpersonal arbetar du med att ge omsorg, stöd och tillsyn till brukare inom våra verksamheter, till exempel:
Vårdbostad
Funktionsstöd / LSS
Socialpsykiatri
Hemtjänst
Arbetet innebär bland annat att:
skapa trygghet och närvaro under natten
hjälpa till vid behov av omvårdnad
dokumentera och samarbeta med kollegor
hantera situationer som kan uppstå nattetid
Kvalifikationer
Är ansvarstagande, lugn och trygg i ditt bemötande
Tycker om att arbeta med människor
Kan arbeta självständigt men också i team
Har fyllt 18 år
Har B- Körkort ( krävs inom hemtjänst)
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande, men personlig lämplighet är också viktigt.
Om anställningen
Sommarvikariat – natt
Arbetstid: natt enligt schema
Period: sommaren 2026 under veckorna 26-33
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds Kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
)
332 30 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, HR-avdelningen, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryterare
Veronica Rothén 037181381 Jobbnummer
9940079