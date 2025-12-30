Sommarvikarier - Administratörer inom pass och servicekontor PO Skaraborg
Polismyndigheten - Östra Skaraborg - / Receptionistjobb / Skövde Visa alla receptionistjobb i Skövde
2025-12-30
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Östra Skaraborg - i Skövde
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu administratör inom pass och servicekontor som vill jobba under sommarmånaderna juni-augusti i polisområde Skaraborg. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden.
Polisområde Skaraborg
Polisområde Skaraborg är ett av fem polisområden i polisregion Väst. Polisområde Skaraborg sträcker sig över 15 kommuner och är indelat i två lokalpolisområden: västra Skaraborg och östra Skaraborg. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.
Polismyndigheten söker nu administratörer inom pass och reception till Lidköping, Skövde, Falköping och Mariestad.
Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att ditt huvudsakliga ansvarsområde och arbetsuppgift blir att ta emot ansökningar för resehandlingar. Du kan också få arbeta med övriga arbetsuppgifter som är förekommande såsom ta emot och hjälpa besökare till servicekontoret, besvara telefonsamtal och mail, hantering av hittegods och anmälningsmottagning.
Arbetet som passhandläggare sker i direkt kontakt med besökare som uppsöker polisen för att ansöka om pass eller nationellt ID-kort samt för att hämta ut resehandlingar. Som passhandläggare är du representant för myndigheten och handlägger i enlighet med gällande lagar och förordningar som t.ex. Passlagen, Passförordningen, Förordningen omnationellt ID-kort samt Förvaltningslagen.
Du blir myndighetens ansikte utåt och kan vara besökarens första kontakt med Polisen. Du kommer möta människor som har råkat ut för svåra händelser. Våra besökare ska känna sig trygga och väl omhändertagna i kontakten med oss. Du ska kunna informera, vägleda och ge råd på ett enkelt och begripligt sätt. Varje kund ska bemötas objektivt och professionellt utifrån sitt ärende.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• gymnasieexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet, företrädesvis närtid, av serviceyrke som innefattat personlig kontakt, exempelvis reception, kundtjänst, butik eller annat som arbetsgivaren bedömer relevant
• god datorvana och lätt för att lära dig nya it-system
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• god förmåga att uttrycka dig i tal på engelska
Det är meriterande om du även:
• är student vid PHS
• har erfarenhet i närtid av att handlägga ansökan om pass och nationellt ID-kort
• har erfarenhet av att i närtid arbetat inom Polismyndigheten
• har svenskt B-körkort
Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs att arbeta i grupp, har god samarbetsförmåga och viljan att bidra till ett gott arbetsklimat. Du har ett genuint intresse av att hålla hög servicenivå till allmänheten, medarbetare och andra samarbetspartners. Du är noggrann och värdesätter hög kvalitet i ditt arbete, men är också flexibel med förmåga att prioritera när situationen kräver det. Du är en god företrädare för polisen, agerar rättssäkert och arbetar för att stärka myndighetens förtroende hos allmänheten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer och sök tjänsten via nedanstående länk
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
https://rekrytering.polisen.se/spa/public/apply?guidAssignment=bdcc4390-4be1-4393-9d9b-1138b78d97ad Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten - Östra Skaraborg - Jobbnummer
9666486