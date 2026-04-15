Sommarvikarie- Personlig assistent sökes till kvinna i Karlstad
EQ Personlig assistans Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2026-04-15
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EQ Personlig assistans Sverige AB i Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Jag är en kvinna i 40-års åldern som bor i egen lägenhet centralt i Karlstad. Jag söker en personlig assistent som vill hjälpa mig att ha en kvalitativ vardag och fritid. Jag är på daglig verksamhet några dagar i veckan och har även andra aktiviteter såsom bad, musik, dans, promenader och mys med kompisar.
Assistansen hos mig är oftast enkelbemanning men vissa delar av dagen är det dubbelt och då finns det utrymme att göra utflykter då det finns till tillgång till en bil. På natten är det vaken natt.
Jag söker dig som är initiativrik och kan se och läsa av mina behov. Du hjälper mig med det mesta i vardagen. Det är viktigt att du ser arbetet som långsiktigt då det tar tid att lära känna mig, vilket är en förutsättning för att jag ska känna mig trygg och må bra. Lyhördhet och engagemang är viktigt för att assistansen ska fungera bra och du blir en viktig del för att jag ska få leva ett aktivt och meningsfullt liv på det sätt jag hade gjort utan min funktionsnedsättning.
Till denna tjänst söker jag en kvinna då en del av arbetsuppgifterna innebär integritetsnära insatser. Du ska behärska svenska språket bra i både tal och skrift samt vara rökfri. Det är viktigt att du är stabil och trygg i dig själv. Du ska ha empati och förståelse för mina behov samt vara ansvarsfull. Det är viktigt att du kan samarbeta med de andra assistenterna och min familj. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som personlig assistent sedan tidigare men rätt person med rätt inställning är också viktigt. Om du har körkort är det också en fördel.
Arbetspassen är förlagda på främst dag och em/kväll, helg. Natt kan förekomma. Tjänstegraden uppgår till 75-80% och är ett sommarvikariat.
Senaste ansökningsdag är 29 april . Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Schemat startar från mitten av juni men vi startar gärna upp introduktionen så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: jenny@eqpersonligassistans.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare EQ Personlig assistans Sverige AB
(org.nr 559218-0334)
Åttkantsgatan 6 (visa karta
)
652 20 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9856374