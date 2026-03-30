Sommarvikarie v29-32 samt v23 personlig assistent ca 90% till kvinna i Åryd
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlshamn
2026-03-30
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karin Ståhlnacke Juridik AB i Karlshamn
, Kristianstad
, Växjö
, Hörby
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Nu söker vi en sommarvikarie som kan arbeta nästintill heltid under veckorna 29 till 32 i sommar.
Arbetsplatsen är hemma hos en kvinna som bor tillsammans med sin familj och hund i villa i Åryd/Trensum utanför Karlshamn. Social och utåtriktad kvinna som är rullstolsburen och behöver hjälp av sin assistent med stöd vid dagliga rutiner. Har du en kärlek för djur och trädgård, då kommer ni ha detta gemensamt.
Arbetspassen är dagtid och förlagda enligt följande:
v 29 mån 10:00-20;00, tis 08:00-16:00, ons 08:00-15:00, tors 08:00-15:00 samt fre 08:00-16:00
v 30 mån 10:00-20;00, tis 08:00-16:00, ons 08:00-15:00, tors 08:00-15:00 samt sön 10:00-16:30
v 31 mån 10:00-20;00, tis 08:00-16:00, ons 08:00-15:00, tors 08:00-15:00 samt fre 08:00-16:00
v 32 mån 10:00-20;00, tis 08:00-16:00, ons 08:00-15:00 samt tors 08:00-15:30
Vi önskar att du även kan arbeta 3 juni 08:00-15:00, 4 juni 08:00-15:00 samt 5 juni 08:00-16:00.
Vi behöver även en extra lagspelare i teamet så om du kan ta enstaka pass (ca 3-4 pass per månad) redan nu så är det ännu en bonus!
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller som vårdpersonal samt det är önskvärt att du har körkort (då det är svårt att nå arbetsplatsen med kollektivtrafik). Vidare bör du vara social, lyhörd samt engagerad. Vi ser gärna att du är bra på att ta egna initiativ och ser vad som behöver göras. Du måste tåla pälsdjur då hund finns i hemmet. Du ska vara rökfri. Kvinnan är smittkänslig och ska således inte utsättas för närkontakt med individer som är sjuka. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, är du varmt välkommen med din ansökan. Vi gör urval löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare om vi hittar rätt person så sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Karin Ståhlnacke karin@ksjab.se 0702071920 Jobbnummer
9828786