Sommarvikarie undersköterska/vårdbiträde till Allegios hemtjänst i Västerås
2026-04-12
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du får göra skillnad i människors vardag?
Allegio söker sommarvikarier till hemtjänsten i Västerås. Hos oss blir du en del av en verksamhet där glädje, ordning, driv och ansvar genomsyrar arbetet och där vi varje dag arbetar utifrån vår vision om Det GODA Mötet!
Namnet Allegio kommer från latinets Legio, som betyder "utvalt manskap". Det speglar vår övertygelse om att den bästa omsorgen skapas av engagerade, ansvarstagande och omtänksamma medarbetare.
Som sommarvikarie i hemtjänsten arbetar du utifrån kundens individuella behov, biståndsbeslut och genomförandeplaner.
Du hjälper våra kunder i deras vardag och bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet i det egna hemmet.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, serviceinsatser i hemmet, socialt stöd och dokumentation. Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter förekommer efter utbildning och introduktion.
Arbetet är omväxlande och ställer krav på ansvarstagande, flexibilitet och ett gott bemötande. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och vill göra skillnad på riktigt. Du har ett genuint intresse för äldreomsorg och möter varje individ med respekt, omtanke och engagemang.
Som person är du ansvarstagande, lyhörd och noggrann. Du är trygg i att arbeta självständigt, men har också lätt för att samarbeta och bidra till en positiv och hjälpsam stämning i arbetsgruppen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har utbildning inom vård och omsorg eller annan relevant erfarenhet
• kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• är trygg med dokumentation och att använda olika system i arbetet
• är ansvarstagande, lyhörd och kan arbeta både självständigt och i team
• kan cykla
Meriterande
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete inom hemtjänst, äldreomsorg eller liknande verksamhet
• undersköterskeutbildning
• B-körkort
• pågående studier inom vård- och omsorgsprogrammet
• tidigare erfarenhet från vårdyrke
Om rekryteringsprocessen
Vid en eventuell anställning ska du uppvisa giltig fotolegitimation. För arbete i hemmet med äldre ska du även uppvisa utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Utdragen ska visas upp på begäran av arbetsgivaren. Du ska också kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom giltiga handlingar.
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.
Omfattning: deltid eller heltid enligt överenskommelse.
Arbetstider: dag, kväll och helg.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Placering: Västerås.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan till Allegio i Västerås.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: rekrytering.vasteras@allegio.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb".
Detta är ett heltidsjobb.
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Allegio Omsorg Västerås
9849006