Sommarvikarie undersköterska till ASiH Norrtälje Roslagen Forenede Care

2026-03-04
Hälso- och sjukvård
Undersköterska
ASiH Norrtälje Roslagen Forenede Care söker undersköterska för timvikariat eller semestervikariat.
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Vi söker undersköterska till ASIH Norrtälje Roslagen Forenede Care AB.
Vårt ASIH-team verkar i hela Norrtälje kommun.
Detta är ett unikt tillfälle för dig som duktig undersköterska eller studerande till sjuksköterska att arbeta i en kunnig arbetsgrupp med ett etablerat teamarbete. Vi har lång erfarenhet av palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska i ASiH med bla provtagning, såromläggningar och katetersättning. Arbetet sker i samarbete i team med olika professioner. Personcentrerad vård är utgångspunkten och flexibilitet är viktigt för oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad undersköterska eller sjuksköterskestuderande som har ett intresse av palliativ vård och ASiH. Du som söker bör vara självständig, initiativrik, flexibel, positiv och framför allt tycka om att arbeta i team. Helst har du något års erfarenhet.
Undersköterska
Timvikariat eller sommarvikariat.
Timlön, kollektivavtal finns.
2026-04-01
Du är efterlängtad - välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
